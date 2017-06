Un lunes con bajas temperaturas, pero sin lluvias

La semana laboral tuvo un amanecer muy frío. La temperatura rondó los 0 grados y los abrigos y bufandas fueron una postal en las primeras horas del lunes. El informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica para hoy la presencia de heladas. El cielo parcialmente nublado, pero el sol ya alumbró en la ciudad. La mínima pronosticada de 0 grados y la máxima alcanza los 17 grados. Para mañana aumentará la mínima que será de 6 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. El miércoles una jornada similar, mientras que el jueves podrían llegar las lluvias.

