Un joven se encuentra grave tras ser acuchillado en intento de robo

Un joven de 18 años fue acuchillado en un intento de robo cuando se encontraba en Margis y Lamadrid, en la zona sur de la ciudad. Allí fue abordado por dos hombres que intentaron cometer el atraco y la víctima al intentar resistirse fue acuchillado con un arma blanca. Resultó lesionado y fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca) donde le diagnosticaron herida de arma blanca en el tórax. Se encuentra en estado reservado. Investiga la comisaría 15° con jurisdicción en la zona.

