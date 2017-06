Un joven murió tras ser atropellado por colectivo en la zona norte

Un adolescente de 16 años falleció anoche tras ser atropellado por un colectivo en la zona norte. Es la tercera víctima fatal desde que se inauguró el carril exclusivo. Los vecinos de la zona convocaron para hoy, a las 19, a una marcha para pedir seguridad vial en la zona. El hecho se produjo en Alberdi y Gorriti, minutos antes de las 20, cuando la senda peatonal estaba atestada de vehículos y cruzó entre ellos mirando el celular. La víctima falleció en el acto. HAY ANTECEDENTES En noviembre del año pasado un hombre de 45 años fue atropellado por un colectivo urbano de la empresa Rosario Bus. La víctima falleció en el acto. Una mujer de unos 60 años fue atropellada el pasado 23 de mayo en en Juan José Paso y avenida Alberdi por un colectivo interurbano de la línea 35/9 y por las heridas sufridas permaneció internada durante varios días. Luego perdió la vida. Murió un peatón al ser atropellado por un colectivo en la zona norte

