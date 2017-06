Un hombre fue secuestrado y llevado a bordo de su propio vehículo maniatado

Un hombre vivió momentos de pánico el miércoles por la noche cuando fue secuestrado por dos sujetos que lo interceptaron en la puerta de su casa, lo obligaron a ingresar y luego huyeron con varios elementos y con la propia víctima maniatada. El Comando Radioeléctrico se aproximó hasta Sánchez de Bustamante donde se había producido un robo, sabían que los sujetos habían huído en un traffic color blanca y con esos datos, en inmediaciones de calle Estado de Israel y Ayacucho, detuvieron a un vehículo con esas características. Dentro de la traffic, se encontraba un hombre maniatado y varios elementos. Cuando le piden identificación al conductor, da un nombre falso y luego se logró constatar que su nombre real es Jorge R. y tiene pedido de captura por evadir una salida transitoria en el 2011. La propia víctima relató que poco antes de entrar a su casa fue abordado por dos sujetos, lo obligaron a ingresar a su domicilio y le sustrajeron varios elementos que están también en el rodado con el que intentaban darse a la fuga. Fueron detenidos, y además se secuestró una carabina calibre 22. Interviene por razones de jurisdicción la comisaría 11° de barrio Tablada.

