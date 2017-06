Un hombre fue hallado sin vida y tendido sobre la vía pública en la madrugada de este viernes. Fuentes policiales informaron que cerca de las 0.30 se dirigieron a Ayala Gauna y Sánchez de Loria donde estaba el cuerpo que presentaba varios disparos de arma de fuego. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que se trataba de una persona de entre 30 y 35 años de edad, estaba vestido con ropa deportiva y tenía varias heridas cortantes en sus brazos. Además tenía en su cintura un revolver calibre 38. En el lugar secuestraron 4 vainas y trasladaron al sujeto al Hospital Eva Perón de la localidad de Granadero Baigorria donde lo diagnosticaron óbito. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y más detalles sobre el fatídico hecho. Investiga el fiscal Florentino Malaponte de la Fiscalía de Homicidios Dolosos y personal de la subcomisaría 21° con jurisdicción en la zona.

