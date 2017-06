Un hombre de 84 años falleció tras ser atropellado por una moto

El lunes por la tarde una moto atropelló a un anciano en barrio Triángulo en la zona norte de la ciudad. El hombre falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) donde había sido trasladado tras el accidente. Constantino Ángel Fantino tenía 84 años y se desplazaba a pie cerca de las 17.20 del lunes, en ese momento se cruzó una moto de 110 c. conducida por un muchacho de 19 años quién lo arrolló. Constantino fue herido gravemente y trasladado al hospital, donde murió. El motociclista fue detenido y remitido a la comisaría 19° por razones de jurisdicción.

