Un gran desafío para Los Pumas: a las 19.10 con los All Blacks

Los Pumas afrontarán hoy un nuevo desafío en su historia con la ilusión de conseguir un triunfo resonante cuando reciban a los poderosos All Blacks, en el marco de la quinta fecha del Rugby Championship, certamen que ya se adjudicó Nueva Zelanda. No habrá rosarinos desde el arranque, pero sí entre los suplentes: Leonardo Sentore y Jerónimo de la Fuente.

El partido se disputará en el estadio de Vélez Sarsfield, a partir de las 19.10, con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper y con transmisión conjunta de Espn 2 y la TV Pública.

Por su parte, entre los relevos se destaca la presencia del rosarino Jero De la Fuente, quien en caso de ingresar estará debutando en el Championship 2016.

“Hay que pasarle la presión a ellos cuando veamos que no estamos progresando en el campo. Definimos una estrategia muy clara, sabemos cómo debemos atacarlos y tenemos que meterlos bajo presión tanto en ataque como en defensa”, expresó Daniel Hourcade.

Y además el entrenador tucumano agregó más conceptos: “Jugar en casa y contra los All Blacks es una motivación enorme. Seguramente la cancha va estar repleta, y eso también te ayuda y te da un plus que es muy importante”.

El conjunto neocelandés ya se adjudicó, a falta de dos fechas, el título del certamen, mientras que Argentina sólo pudo ganar un encuentro de los que jugó hasta el momento y en la última jornada será local ante Australia, pero en Inglaterra.

El entrenador de Nueva Zelanda Steve Hansen, dio sus argumentos para explicar la rotación de jugadores y reconoció que son muchos los cambios que realizará para enfrentar a Los Pumas. “No voy a decir que es algo que no hayamos pensado: vamos a dar la vuelta al mundo dos veces, tenemos un viaje de 24 horas a Sudáfrica, no hay tiempo de recuperarse y todavía nos quedan siete partidos este año. En algún punto tenemos que confiar en estos jugadores”, dijo Hansen.

El Dato. 21: puntos anotó Hugo Porta el 2 de noviembre de 1985 en el empate en 21 con los All Blacks, convirtiéndose en el Puma que más le marcó en un partido a Nueva Zelanda. Por su parte, Nicolás Sánchez es el goleador ante los tricampeones mundiales, con 71 puntos.

Regional. Jornada con definiciones

Jornada reducida en el Regional. Gimnasia y Esgrima será el único equipo rosarino que jugará por el Torneo del Litoral, ya que definirá el quinto puesto en el partido de vuelta ante Estudiantes de Paraná desde las 11. En la ida, los rosarinos golearon 55 a 26 en el Parque Independencia.

Además se jugarán las finales de reserva y pre reserva del Torneo del Litoral, en la que habrá participación de clubes de Rosario.

En Reserva, Gimnasia y Esgrima y Jockey se enfrentarán desde las 16 en la Bombonerita del Parque.

Mientras que en Pre Reserva, habrá clásico en la definición: Duendes recibirá a Jockey, partido que comenzará a las 13.30 en el Barrio Las Delicias.

Definición en M19

La fase final del certamen para menores de 19 años que organiza la Unión de Rugby de Rosario ya tiene el fixture aprobado para buscar el campeón de la categoría.

Los cuatro equipos clasificados son Gimnasia y Esgrima, Jockey Club (R), Atlético del Rosario y Duendes, que se enfrentarán todos contra todos, coronándose campeón el que más puntos sume. El programa de partidos es el siguiente: 1ª fecha en Gimnasia el 8 y 9 de octubre: a las 14.30 Atlético del Rosario vs. Jockey Club (R) y desde las 16 Gimnasia vs. Duendes. El 15 de octubre habrá parate por el día de la madre. La 2ª fecha en Duendes se jugará el 22 y 23 de octubre: Gimnasia vs. Jockey Club (R) y Duendes vs. Atlético del Rosario. La 3ª fecha en Plaza Jewell el 29 y 30 de octubre: Duendes vs. Jockey Club (R) y Atlético del Rosario vs. Gimnasia.