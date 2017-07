Un enorme desafío: Argentina enfrenta a Francia

El seleccionado argentino masculino U19 se presentará hoy desde las 10.15 en el Mundial de El Cairo, Egipto, ante el poderoso elenco de Francia, candidato a quedarse con la zona A del certamen.

Mañana Argentina chocará ante Corea del Sur desde las 8.15, en tanto que el martes cerrará la fase de grupos desde las 13.15 ante Nueva Zelanda.

El plantel nacional cuenta con caras conocidas, ya que Gustavo Sandrini y Mariano Marcos son los asistentes del entrenador Maximiliano Seigorman. Y en el plantel están los internos Francisco Caffaro (el 2,13 de Piamonte) y Lautaro Berra (el 2,08 nacido en Firmat).

El resto del equipo: Leonardo Lema, Facundo Corvalán, Matías Solanas, Luca Valussi, Lautaro López, Santiago Vaulet, Santiago Bruera, Leandro Cerminato, Mateo Chiarini y Maximiliano Andreatta.

Argentina no estaba clasificado para disputar este Mundial, pero la sanción de la Fiba a Brasil le permitió ser de la partida y buscará no sólo lograr un buen papel sino también proyectar, ya que hay algunos jóvenes que dan ventaja de edad.

En el otro duelo de la zona A, Nueva Zelanda enfrentará a Corea del Sur, mientras que también jugarán Alemania vs. Lituania, Egipto vs. Puerto Rico (grupo B), Japón vs. España, Canadá vs. Mali (zona C), Irán vs. Estados Unidos y Angola vs. Italia (grupo D).

Todos los equipos pasarán a la etapa de octavos de final, y allí comenzarán a luchar por el título. En el caso del grupo de Argentina, le tocará cruzar con los elencos del grupo B: 1A vs. 4B y 2A vs. 3B, 1B vs. 4A y 2B vs. 3A.

AJUSTADA DERROTA 3×3

El seleccionado argentino femenino U18 de 3×3 que dirige el rosarino Leandro Tesido finalizó su tarea en el Mundial de China tras caer de maneja ajustada ante China por 16 a 15 y frente a Italia 17 a 15.

TRIUNFO SUDAMERICANO

El seleccionado Sub 17 femenino de Argentina le ganó a Chile 91 a 37 y se clasificó a semifinales del Sudamericano de Sucre, Bolivia. Hoy jugará ante Venezuela en busca de la final del certamen.

seleccionado femenino de Santa Fe: ya hay equipo para Trelew

El seleccionado santafesino femenino U17 jugará del 11 al 16 de julio el Campeonato Argentino de la categoría en Trelew.

La entrenadora será Daniela Oldani, multicampeona con Santa Fe, y contará con Rubén Scaltriti como asistente técnico.

El plantel santafesino concentrará en Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario desde el día 5, para viajar el 9.

Las elegidas por el cuerpo técnico son María Victoria Fux, Chiara de Virgilio, Camila Ricci, Laila Raviolo, Candela Gentinetta, Lucia Operto, Valentina Fernández, Valentina González, Dalma Piri, Brisa Pistochini, Lucila Cragnolino y Agustina Linari.

Santa Fe integrará la zona C junto a Santa Cruz, San Luis y Chubut, mientras que en el grupo A estarán Febamba, 1° Región Norpatagonia (se define este fin de semana), Buenos Aires y Córdoba y en la zona B jugarán Entre Ríos, Mendoza, Corrientes y Chaco.

Los partidos serán en el gimnasio Municipal de Trelew y en el Atilio Viglioni, de Huracán.

Los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros pasarán a la etapa de lucha por el campeonato. Los restantes equipos jugarán la ronda estímulo.

Finde movido

Entre hoy y mañana habrá acción en toda la provincia de las Ligas de Formativas Sub 17 y Sub 13, con buena participación rosarina. En Rosario, Temperley organizará un cuadrangular de U13 y uno de U17, con Atalaya como cancha alternativa. También habrá U13 en las instalaciones de El Tala y de Provincial, mientras que en U17 serán locales Libertad y Talleres de Villa Gobernador Gálvez.