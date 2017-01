Un duelo muy especial

Y llegó el día: Central Córdoba vs. Argentino. Salaítos frente a Charrúas. Los de Tablada ante los de Sorrento. Luego más de una década sin verse las caras, ambos equipos se volverán a cruzar hoy en el marco de la Copa de Verano Ascenso Federal, que se está desarrollando en Santa Clara del Mar.

La pelota comenzará a rodar a las 17 en el estadio Parque Municipal de Deportes de la ciudad balnearia, escenario donde ayer abrieron el certamen el club anfitrión y Banfield de Mar del Plata (victoria 2-1 para la visita).

Ambas delegaciones, que partieron ayer temprano por separado, más tarde se alojaron en las mismas instalaciones, en una muestra clara de que no existe ningún tipo de rivalidad más allá de la estrictamente deportiva.

Es por eso que tanto Marcelo Vaquero en el Sala como Daniel Moscetta en el Charrúa pondrán hoy todo lo mejor que tienen en busca de una victoria que les permita meterse en la gran final del cuadrangular, pero también que sirva de inyección anímica para lo que sin duda será una exigente segunda mitad de temporada.

Córdoba, de irregular andar en el campeonato de Primera C y obligado a sumar una buena cantidad de puntos para no pasar sobresaltos con el promedio, contará desde el inicio con Lucas Lazo, el lateral que volvió a barrio Tablada tras varios años y de momento único refuerzo que sumó Moscetta al plantel. El resto del equipo será el mismo que el fin de semana pasado venció 1-0 a la reserva de Rosario Central.

En la vereda de enfrente Marcelo Vaquero también dispondrá su once ideal. Con Facundo Camafreita y Gastón Tedesco en la delantera, Argentino saldrá a la cancha con el equipo que sueña meterse entre los mejores del certamen de Primera D en busca del tan ansiado ascenso, el mismo que se escapó por tan poco la temporada pasada.