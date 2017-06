Un domingo bien otoñal, para disfrutar al aire libre

Un domingo para disfrutar al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó frío matinal, pero con ascenso térmico hacia la tarde con la posibilidad de alcanzar los 20 grados. De esta manera, el domingo se podrá disfrutar con mates en los distintos parques y plazas de la ciudad. El buen clima y la temperatura agradable seguirá hasta el próximo miércoles.

