Un descanso de 10: Messi y su familia siguen de vacaciones

A una semana de haber celebrado su boda en Rosario, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo continúan disfrutando de su luna de miel en un verdadero paraíso tropical. Ayer, ambos compartieron diferentes postales del descanso que gozan en familia en las paradisíacas playas de Antigua y Barbuda.

“Honeymoon”, escribió la bella mujer del astro del Barsa en su cuenta de Instagram, compartiendo la foto en la playa con su esposo. En apenas media hora, la postal de las vacaciones superó la franja de los 200 mil “me gusta”.

La Pulga, en cambio, compartió en su cuenta el reflejo del descanso que disfruta en familia. En la foto se puede ver al flamante matrimonio en compañía de Thiago y Mateo, sus dos hijos.

Tras su mediática y espectacular boca en el Hotel Pullman del complejo City Center Rosario, las buenas noticias se multiplicaron para el crack, que renovó el vínculo hasta el 2021 con Barcelona, club donde todo arrancó y al parecer puede llegar a terminar.

El reposo para Messi va llegando a su fin, ya que la próxima semana se estima que retornará a Barcelona para sumarse a los entrenamientos del equipo que ahora conducirá Ernesto Valverde. A priori, el miércoles 12 de julio es la fecha establecida para el arribo del crack al tierras catalanas.

MANO A MANO CON KOROL

Hoy a la noche, el programa Alma de Potrero presentará una entrevista a Messi. “Estuvimos muy cerquita. Por detalles no se nos dio y voy a seguir acá, intentándolo hasta que se dé. Y, si no se da, esto es fútbol. Nadie me va a quitar la ilusión y el sueño que tengo de conseguir algo”, confesó Lio de cara al próximo Mundial de Rusia 2018 durante el mano a mano con Diego Korol que se emitirá por DirecTV Sports a partir de las 21.30. “Vestir la camiseta de la selección es lo más grande que hay”, decía el crack en uno de los adelantos.