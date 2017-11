Un cuarto intermedio para los clientes de Bauen Pilay

El peritaje contable para determinar los costos reales de las construcciones de Bauen Pilay quedará por ahora en suspenso. La medida la había pedido el abogado y cliente Marcos Peyrano por los aumentos en las cuotas. En la audiencia entre las partes que tuvo lugar ayer en los Tribunales provinciales, la empresa se comprometió a hacer una propuesta particular para atender el reclamo de este cliente sobre la prueba pericial la semana próxima. La administradora y Peyrano acordaron pasar a un cuarto intermedio para dentro de 15 días. El peritaje es el paso previo a la demanda judicial, al cual la firma accedió, aunque sostuvo que no era el momento procesal para hacerlo ni estaba planteado en las condiciones adecuadas. La decisión quedó en manos de la Justicia provincial.

El aumento en el valor de las cuotas es el foco principal del conflicto, ya que los clientes consideran que es excesivo. La compañía ha explicado a través de distintos medios que se trata de un aumento acorde al incremento de los costos de la construcción, que se han visto afectados por distintas variables.

El contrato que firman los inversores con Bauen Pilay dice que los incrementos en las cuotas se calculan con base en el índice difundido mes a mes por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), y agrega una cláusula que aclara que, en caso de que los costos reales de construcción fueran más altos, la cuota se ajustará.

Desde la empresa dijeron que en los últimos dos años hubo un desfasaje del 35 por ciento entre lo que cuesta construir y los índices de la CAC. Con ese argumento ajustaron la cuota más del 60 por ciento del valor calculado por la Cámara.

En mayo, Peyrano pidió un peritaje contable para calcular los valores reales de la construcción de los departamentos de un edificio y puso un contador propio. Lo mismo hicieron los representantes de Bauen Pilay, con dos peritos de parte. Al mismo juzgado llegaron otros siete clientes que viven en otros edificios construidos por la compañía en distintas zonas de Rosario.

La empresa presentó un recurso de revocatoria acerca del peritaje, tras el cual ayer fue la primera audiencia entre Peyrano y la administradora, donde el juez civil y comercial Eduardo Oroño debía definir si aceptaba o no el pedido tras escuchar a las partes. La empresa se comprometió a hacer una nueva propuesta y convocó a Peyrano a una reunión el próximo lunes por la tarde.

Ayer, el juez Oroño decidió pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva audiencia el próximo lunes 4, a las 12, en los Tribunales provinciales.

Reclamo vigente

Un grupo de unos 30 clientes fue ayer hasta la puerta de los Tribunales a acompañar a Peyrano y esperar los resultados de la audiencia. Con carteles donde explicaban por qué se oponían al aumento en las cuotas reclamaron: “Basta de aumentos abusivos”. Piden volver al valor de la cuota ajustada por el índice CAC, que en marzo debía ser de 8.900 pesos para los que abonan cuota de posesión. También que les reintegren lo abonado de más en los últimos años y que se apeguen al indicador oficial a futuro.

Estela es docente y más de la mitad del sueldo lo destina a pagar los 18 mil pesos de la cuota Bauen. Se anotó en un plan en 2006 al que vio como una inversión a futuro.

“Cuando me aumentaron fui a reclamar. La empresa me propuso una rebaja de un 20 por ciento de la cuota desde agosto. Pero me dijeron que cada cinco cuotas, me agregaban una sexta. No me rebajaban, sino que me refinanciaban la deuda. Te mantienen atrapada”, dijo a El Ciudadano.

Waldo tiene 31 años y está en una situación similar. En 2006 la madre se anotó en un plan. Al año falleció y Walter siguió pagando las cuotas para mantener el sueño de la casa propia. En 2012 vendió el plan y sumó unos ahorros para comprar un departamento adjudicado que le entregaron en septiembre de este año. El trabajo que tiene como administrativo en una empresa no le alcanza para pagar los casi 18 mil pesos del departamento de dos dormitorios que habita en Buenos Aires al 2300.

“Fue una desilusión”, dijo Nerina, de 34 años, quien compró el plan a otro cliente en mayo. Pagaba 15 mil pesos mensuales y ahora 18.500. La mujer vive con su marido y dos nenas pequeñas en una unidad de dos dormitorios céntrica.

“Lo compramos como una inversión que nos diera una tranquilidad cuando estemos jubilados y se convirtió en una angustia”, contó Lidia. La mujer de 63 años paga un departamento de dos dormitorios desde hace 10 años en Echesortu, por el que abona una cuota de 18 mil pesos. “No lo podés pagar, pero tampoco lo podés vender, porque el costo del departamento está sobrevaluado”, agregó.

En abril, algunos clientes de Bauen Pilay se organizaron a través de Whatsapp y en tandas llegaron a la Oficina Municipal del Consumidor para hacer el reclamo. Son cerca de 1.100 las denuncias y representan un 10 por ciento de los 11 mil inversores que tiene la firma en Rosario. Los reclamos se replicaron en Santa Fe y en Córdoba.