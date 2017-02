“Un camino a casa”: una historia real sobre el retorno

Protagonizada por Dev Patel y Nicole Kidman, Un camino a casa, del debutante Garth Davis, film que se conocerá mañana en los complejos de cine locales y que aspira a seis premios Oscar, entre otros, a mejor película (ver aparte), cuenta la inspiradora historia real de un niño indio de cinco años que se pierde en las calles de Calcuta, a miles de kilómetros de su casa y de su familia, y que debe enfrentar difíciles desafíos antes de ser adoptado por una pareja en Australia. El tiempo pasa y poco más de dos décadas después aquel niño, ya adulto, se propone buscar a su familia de sangre, sin importarle cuánto sacrificio ni tiempo le lleve.

De este modo, la vieja odisea de la búsqueda de los orígenes se renueva con la tecnología geosatelital: tal es el planteo verídico del film que en su original se titula Lion y que entre sus protagonistas lo cuenta al carismático Dev Patel, quien será siempre recordado por su rol en la oscarizada ¿Quieres ser millonario?.

El actor de origen indio interpreta a Saroo Brierley, un joven indio criado por una pareja australiana, cuyos personajes son recreados por Nicole Kidman y David Wenham, que súbitamente se obsesiona con volver a su Calcuta natal para reencontrarse con su madre, 25 años después de haberse extraviado y alejado de ella por accidente. Sus padres adoptivos y su novia, interpretada por Rooney Mara, lo alientan en esa aventura, una vez que él detecta el olvidado camino al hogar auxiliado por la flamante tecnología digital de Google Earth.

Un director debutante

Inicialmente volcado al diseño gráfico y a la pintura, Garth Davis acabó en el diseño de publicidad y circunstancialmente dirigió la miniserie televisiva Top of the Lake junto a su compatriota Jane Campion. Un tiempo después, y casi por azar, llegó a la dirección de cine con Un camino a casa, y por estos días es el único realizador debutante con un film nominado a mejor película en los premios Oscar que se entregan el 26 de febrero. Davis habla del proyecto original en términos de amor a primera vista. “Era una historia milagrosa”, dijo en declaraciones a la prensa, al tiempo que agregó: “Me encantó cómo unía a la India con el mundo contemporáneo como si fueran dos universos. Es fascinante cómo la tecnología ayudó a Saroo a encontrar su hogar. Es como esas leyendas de un niño que deja su pueblo, conoce el mundo y luego regresa. De hecho, cuando Saroo volvió a su casa, algunos aldeanos sintieron que Dios lo enviaba”. Y completa: “Recibí un montón de cartas de gente que contaba cómo el film les había despertado emociones desconocidas. No sé si es porque la película es sobre la conexión primaria que tenemos con nuestras madres y la manera en que ese lazo desata nuestros recuerdos. Probablemente involucre el amor reflejado en el film, el amor incondicional siempre es algo poderoso”.

Camino al Oscar

El drama Un camino a casa suena como uno de los favoritos para la próxima edición de los Oscar. En la categoría de mejor película se enfrentará con pesos pesado como la comedia musical La La Land, Luz de luna, La Llegada, Hasta el último hombre, Fences, Manchester frente al mar, Talentos ocultos y Sin nada que perder. Luke Davies se encargó de adaptar el libro A Long Way Home, escrito por el propio Saroo Brierley, el joven indio que decidió contar su dura infancia. El film también suma nominaciones al Oscar como mejor actor secundario para Dev Patel, actriz secundaria para Nicole Kidman, mejor fotografía para Greig Fraser y mejor guión adaptado para Luke Davies.