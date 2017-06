Un auto quedó incrustado sobre el pretil de una esquina en el centro de la ciudad

Un automóvil quedó suspendido sobre el pretil de una esquina en San Lorenzo y Rodríguez. Al asombro de todos los transeúntes el vehículo pudo verse esta mañana incrustado sobre los pilotes de seguridad y mirando al local de la esquina que se salvó de ser derrumbado. Según indicaron esta mañana en Radio 2, hubo un choque esta madrugada y el Fiat Palio quedó sobre el pretil. No hubo heridos, y vecinos de la zona indicaron que escucharon un fuerte ruido a primeras horas de este sábado.

: Trying to get property of non-object inon line