Un adolescente pedía ayuda y lo mandaron preso al Irar

Un berrinche de un pibe no pasa a mayores cuando hay un núcleo de contención. Quizás en una casa es la familia, pero cuando ese pibe es vulnerable y ese enojo se manifiesta en la puerta de la Dirección del Niño, Niña o Adolescente donde fue a buscar un bono para comer la situación puede descontrolarse. El lunes, un chico de 17 años que sólo cuenta con una pensión para dormir y un ticket para retirar comida, fue detenido en la puerta de la entidad cuando la fuerza policial se entrometió en la tarea de tres operadores que intentaban calmarlo. La Policía no sólo arrestó al chico y a un amigo que intentó ayudarlo, sino que demoró a los trabajadores de la Dirección. Las actuaciones policiales sostuvieron que el pibe no sólo se resistió sino que una vez en la comisaría 2ª rompió distintos objetos. Ayer, el chico fue llevado ante la jueza de Menores 4ª y a pedido del asesor Daniel Papalardo cesó en su intervención por lo que el adolescente no regresó al Irar pero como la institución natural que lo abarca es Niñez volvió bajo su órbita.

El chico no tiene padres, no cuenta con un entorno familiar que lo contenga, está solo. Por su condición personal quedó bajo la supervisión de Niñez la que paliaba su situación dándole un lugar para dormir en un hostel que paga la institución y un ticket para una vianda de comida. Durante el resto del día el chico deambula como otros. Como para estos pibes Niñez es el centro de su vida, muchas veces circulan por su interior donde existe una custodia policial. Según trascendidos en algunas ocasiones se llevaron cosas del lugar y la entidad destinada a la protección de los derechos del niño solucionó este tema con una guardia policial.

En este contexto y tras el berrinche del adolescente, quizá porque tenía hambre, quizá porque está cansado de vivir solo, quizá porque encontró en ese pataleo la forma de llamar la atención, el reclamo del pibe terminó con la intervención policial. Las actuaciones prevencionales sostuvieron que el chico se resistió ante la autoridad policial y una vez en la comisaría produjo daños en la dependencia, por lo que se realizó la consulta al juzgado de menores y fue derivado al Irar.

Ayer, el chico se sentó frente a la jueza de Menores 4ª María Dolores Aguirre Guarrochena. Durante la entrevista, el asesor de menores Daniel Papalardo sostuvo que en virtud de las actuaciones policiales los delitos achacados tienen un máximo de sanción de dos años, lo que habilita a darle el tratamiento de un menor no punible y solicitó el cese de la intervención del juzgado de menores. Por su parte, la jueza hizo lugar a la petición y dispuso que el chico saliera de la competencia penal por lo que volvió a darle intervención a la Dirección de Niñez. A su vez, giró actuaciones a la Fiscalía para que investigue si adultos tuvieron intervención en un hecho de resistencia frente a la institución y si de parte del personal policial hubo vejaciones.

Los pibes vulnerados

Cuando un pibe es vulnerable queda bajo la Dirección de Niñez que tiene como función velar por los derechos de estos niños y adolescentes. Estos chicos son demandantes de derechos, sostuvo una fuente vinculada al caso. Salud, vivienda, educación son algunos de los derechos básicos que reclaman. La ley provincial 12.967 en consonancia con la norma nacional modificó la regulación que existía hasta el momento y eliminó el patronato. En dicha normativa, la Dirección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia tiene como misión fundamental la formulación y ejecución de las políticas públicas para la promoción y protección de los derechos de los pibes. A su vez está facultada a fijar medidas de resguardo integral o excepcional.

Por su parte, los juzgados penales de menores sólo entienden cuando un chico es punible, es decir entre 16 y 18 años, y tiene conflictos con la ley penal. Otra de las figuras que se crearon fue el “abogado del niño”. El objetivo de este profesional es velar por la protección y promoción de los derechos de los niños aunque para ello deben conocer el caso puntual o el niño debe tener la información y las herramientas para acceder a esta figura.

Acampe

Hoy a partir de las 12, la Asamblea Autónoma de Acompañantes Personalizados de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y realizará un acampe ante la Dirección de Niñez ubicada en cortada Ricardone al 1300, donde el lunes al mediodía se produjeron los incidentes que derivaron en la detención del joven que pasó la noche en el Irar. En principio la medida se efectivizará por 48 horas a lo que se sumará un corte de calle de 12 a 14, a la espera de respuestas por la vulneración continua de los derechos establecidos en la ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Los manifestantes sostuvieron que los gravísimos hechos que se produjeron en la puerta de la entidad donde las fuerzas policiales detuvieron a dos adolescentes intervenidos por el equipo del organismo, donde además resultaron golpeados trabajadores y la directora de la institución, no son más que un síntoma de la situación de crisis y emergencia, sostiene el documento. Y en ese sentido el reclamo está vinculado al uso irregular de la fuerza punitiva de niños que buscaban ayuda.