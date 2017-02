Último intento canalla por Federico Carrizo

La idea es tratar de darle el gusto a Paolo Montero. Por eso, la dirigencia auriazul realizará en las próximas horas una última oferta para tratar de convencer a Boca Juniors por la compra del pase de Federico Carrizo. La intención Canalla es la de adquirir una parte del 60 por ciento que poseen los xeneizes de los derechos económicos de Pachi. Y para ello harán un ofrecimiento final, por lo que la novela sobre la posible llegada de Carrizo a Central tendría las horas contadas.

En caso de que Boca rechace la proposición centralista, la dirigencia maneja otras opciones. En carpeta se mantienen los nombres de siempre, de distintos volantes por derecha: Gabriel Gudiño (Atlético de Rafaela), Ramiro Carrera (Gimnasia de La Plata), y Facundo Silva (Godoy Cruz de Mendoza). Pero, además, fuentes cercanas a la directiva Canalla aseguran que hay un nombre más, de un futbolista de jerarquía. Y en caso de que la llegada de Carrizo no se concrete, en Central estarían dispuestos a realizar una erogación importante para conseguir el arribo de ese jugador.

En cuanto a la oferta que harían desde Arroyito, no trascendieron cifras. “No me gusta hablar de números, pero es obvio que, hasta ahora, Central pretende pagar algo menos de lo que exige Boca por el jugador”, explicó sobre el tema Luciano Cefaratti, vice primero Canalla. “Nuestro planteo nos parece razonable, en especial porque somos socios con Boca en la propiedad de Carrizo, y ellos saben que allá no tiene lugar para jugar, y en Central sí”, contó Cefaratti.

El vice Canalla reconoció la necesidad de “sumar el segundo refuerzo”, pero también dejó en claro que no está “desesperados por hacerlo”. Aunque advirtió que, “ya sea para bien o para mal, lo de Carrizo se va a definir pronto”. Y agregó que consideran la llegada del volante como algo “importante, tanto desde lo deportivo como en lo patrimonial”.

Más tarde, Cefaratti aceptó que en caso de que la llegada de Carrizo no se cristalice, “tenemos averiguaciones por otras tres opciones”. En contra de las chances de central de quedarse con el Pachi, en las últimas horas aparecieron varios competidores. Y uno de ellos vienen consiguiendo préstamos de jugadores de Boca en el último tiempo. Se trata de Talleres de Córdoba, que hoy cuenta en su plantel con dos futbolistas xeneizes: el defensor Juan Cruz Komar y el delantero Sebastián Palacios.

Por último, Cefaratti se refirió a las posibles salidas de Dylan Gissi y Esteban Burgos, defensores que no son muy tenidos en cuenta por Montero. “Hay interés concreto de un equipo de Ucrania por Dylan Gissi; pero es fácil porque el pase de él, como el de Burgos, no corresponden a ningún club, y no podemos rescindir el préstamo en forma unilateral”, explicó el vice auriazul.

Sigue la pretemporada y ya hay otros dos amistosos

El plantel de Rosario Central continúa entrenando en Arroyo Seco. En la jornada de este miércoles, el grupo que comanda el uruguayo Paolo Montero lo hizo por la tarde, de cara a lo que será la reanudación del torneo de Primera División, previsto en principio para el primer fin de semana de marzo.

Por ahora, aunque sin confirmación alguna, los auriazules jugarían el sábado 4 o el domingo 5 del próximo mes. Lo único seguro es que ese primer encuentro será ante Godoy Cruz de Mendoza y con el Gigante de Arroyito como escenario.

Camino al regreso del fútbol oficial, el Canalla tiene programados dos amistosos más. El primero de ellos será el sábado entrante, frente a Vélez en el estadio rosarino. El segundo, en tanto, se disputará el sábado siguiente (el 25 de febrero) ante Villa Dálmine, también en el Gigante.

En cuanto al partido ante los de Liniers, el DT espera que se modifique lo que actualmente marca el pronóstico del tiempo. Es que se presagian lluvias en esta zona que provocarían la caída de casi 50 milímetros de agua entre el viernes y la madrugada del sábado. De ser así, este amistoso corre riesgo de no jugarse.

Inquietud por la reapertura de una causa

A menos de dos años de las próximas elecciones en Rosario Central, el escenario político empieza a tomar algo de color y calor. El último martes, la agrupación Futuro Canalla presentó un escrito en mesa de entradas de la sede canalla de calle Mitre.

¿El motivo de la comunicación? Manifestar a la actual comisión directiva la “preocupación” de un grupo de socios por “la posible situación procesal” del tesorero auriazul, Roberto Fattal Jaef. Y lo hicieron atentos “a la aparición de artículos periodísticos que hablan de la reapertura de la causa por vaciamiento del Banco de Santa Fe”.

Más allá de la inquietud que puede haber promovido el pedido de Futuro Canalla al actual gobierno, la novedad es la aparición pública de una agrupación opositora, algo que hacía mucho tiempo no sucedía

Es más, esto no se daba desde el inicio del mandato de Foro Canallas Unidos, allá por octubre de 2014, que puso a Raúl Broglia como presidente del club.

En la carta, aparecen un par de links de notas periodísticas que hablan de la posibilidad de la reapertura de la causa del vaciamiento del Banco de Santa Fe. Una de ellas es de la edición web del diario El Litoral de Santa Fe; y la otra corresponde al sitio web del diario Uno, también de la capital de la provincia.

Los que firman la carta, son socios con pasado en otras agrupaciones políticas de la entidad de Arroyito: Fernando Cirimele, Marcos Messineo y Daniel De Feo.

Y en el escrito reclaman que sea el propio Roberto Fattal Jaef quien “comunique su situación procesal”.

Además, los firmantes sugieren que “si el tesorero sigue en carácter de imputado/procesado, se tome licencia a su función hasta tanto y en cuanto se resuelva la misma; y si por el contrario el Sr. Jaef no tiene vinculación alguna, nos extienda copia de su exclusión de la causa, falta de mérito o lo que corresponda”.

Por último, los referentes de Futuro Canalla cierran la nota explicando la necesidad de aclarar la situación debido a que, según el criterio de los firmantes, “es vital llevarle tranquilidad al socio que no ve con buenos ojos un supuesto procesado por vaciamiento maneje los recursos económicos de nuestra institución”.

Con el escrito presentando esta agrupación se transforma en una de la primera en hacer sentir su descontento.

El vice minimizó el tema

“Estoy al tanto de la nota firmada que dejó en la sede la gente de Futuro Canalla, sé que en ella manifestaron la preocupación por (Roberto) Fattal Jaef y su causa”, dijo Luciano Cefaratti, aunque también aclaró que él no atendió el tema porque la nota estaba dirigida a la secretaría del club. “Fattal Jaef ya tiene la nota en su poder y en su momento hablará, la nota no es de la órbita de Central si no de cuestiones de la vida privada de un miembro de comisión”, señaló el vice.