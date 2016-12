UAR: el 2017 ya tiene calendario

En el Plumazo tuvo lugar el Seven de la República y en el centro de Paraná se realizó la cuarta reunión anual de la Comisión de Uniones, que contó con la presencia de los representantes de todas las Uniones Provinciales.

Y como es habitual en este encuentro se definieron los calendarios y demás temas que tendrán vigencia en la próxima temporada. La cumbre dirigencial fue presidida por el rosarino Carlos Araujo, presidente de la UAR, y en representación de la URR estuvo su presidente Pablo Cárcamo.

Se definió el calendario de competencias 2017 y el fixture de la competencia de clubes, que tendrá inicio el 11 de marzo, y tendrá como novedad que la definición se disputará en ventanas, respetando las 25 fechas otorgadas a los campeonatos regionales.

Además, también se hizo mención al Campeonato de Menores de 16 años de Desarrollo, donde se incluirán cuatro uniones más con otro índice de participación.

El Nacional de Clubes A se instaló en 2014 y es considerado el torneo que todos quieren jugar, por lo que se transformó en la mejor competencia de clubes de la Argentina.

Por Rosario participarán Duendes y Old Resian. Mientras que la primera edición del Nacional B contará con la presencia de Jockey Club. Y el Torneo del Interior “A” contará con la participación de GER, Estudiantes (Paraná) y Santa Fe Rugby.

Estas tres competiciones tendrán el mismo calendario. El puntapié inicial será el 11 de marzo y durante seis sábados (18 y 25 de marzo y 1º, 8 y 25 de abril) se disputarán las seis fechas de la fase de grupos. Habrá un impase hasta el sábado 20 de mayo y ese día se jugarán los cuartos de final. Las semifinales tendrán lugar el sábado 1º de julio y los campeones se conocerán el sábado 29 de julio.

En tanto, el Torneo del Interior “B” continuará con su formato habitual: tres fechas (11, 18 y 25 de marzo), cuartos de final (1º de abril), semifinales, el 8 de abril, y el 15 de abril la gran final. En este certamen jugarán Provincial y Universitario (SF).

Los torneos regionales comenzarán el sábado 22 de abril y tendrán un total de 25 fines de semana para disputar su certamen. En el medio habrá ventanas por las competencias UAR y además cada unión regional podrá decidir si tienen más fechas libres.

Se especula que el Litoral mantendrá el mismo formato de 2016, con lo cual serían 18 jornadas. El campeón del Litoral se conocería a finales del mes de octubre.

El final de la temporada tendrá, como viene sucediendo en los últimos años, la competición a nivel de seleccionados en rugby de XV y seven. El Argentino de Uniones mantiene formato de todos contra todos, durante seis jornadas, el kick off será el sábado 4 de noviembre, con la particularidad que entre la 5ª y 6ª fecha se jugará el Seven de la República, el sábado 9 y domingo 10 de diciembre. Por lo tanto, recién el sábado 16 de diciembre se conocerá el monarca del rugby argentino.