UAR: Carlos Araujo analizó lo sucedido en la temporada

A nueves días de cerrar la temporada más exigente de la historia del rugby argentino, el dirigente rosarino Carlos Araujo realizó declaraciones al diario La Nación haciendo un balance de lo sucedido en este 2016.

La decepción que generaron los malos resultados durante esta temporada, fue uno de los primeros temas que abordó el hombre formado en Duendes: “El público argentino es exitista. Venimos de un Mundial en el que salimos cuartos el año pasado y pasamos a un equipo que empieza a desarrollarse y mostrar cuál es el futuro saliendo tercero en el Mundial Juvenil. La Argentina está mirando hacia un futuro mejor. En el nivel superior, los resultados no se terminaron dando porque éste es un equipo con poca experiencia que necesita un periodo de adaptación al Súper Rugby. Te aportó un dato no menor: Greg Peters, el CEO de la UAR, estuvo al mando de Hurricanes y tardó 21 años en ser campeón del Súper Rugby teniendo 12 jugadores de los All Blacks. Los argentinos queremos las cosas de hoy para mañana y hay que entender que los procesos duran años”.

A la hora de destacar los puntos altos y bajos de la temporada, Araujo señaló: “Lo que menos me gustó fue el tema de las catastróficas lesiones medulares. Eso te cambia el panorama total de un jugador, de una familia y de todo un club. La Unión Argentina reaccionó rápido convocando a todos los especialistas del sector y así logramos aminorar los problemas en el scrum. ¿Lo que más me gustó? Los torneos nacionales de clubes amateur que nos permitieron crecer muchísimo. La unión invierte mucho cubriendo todos los gastos y generando recursos para que el año que viene haya 64 clubes jugando el torneo Nacional A y B”.

“La diferencia fundamental con otros deportes es que no hay plata. Ningún dirigente amateur tanto de los clubes como de la Unión Argentina de Rugby está por dinero. El que conduce tiene alguna condición para hacerlo, pero todos trabajan gratis para los clubes. Nosotros tenemos 120.000 jugadores y 12.000 trabajadores amateur en el país. Es el sistema más difícil de reemplazar en el rugby mundial. Ahora el objetivo es que el rugby se incorpore a la curricula de los colegios, pero sin contactos físico para evitar lesiones”.

Un dato que Araujo expresó con una gran sonrisa fue “en este momento hay un dato exacto que indica que hemos crecido un 10% en cuanto a la cantidad de jugadores fichados por la Unión Argentina de Rugby”.

Las fiestas en Rosario

Racing 92 le dio una licencia especial al rosarino Juan Imhoff para que pueda pasar fin de año en Rosario, por lo que se perderá el duelo ante Toulon que se disputará el 1º de enero de 2017. Será el primer receso de este tipo que recibe el ex Duendes desde que llegó a Francia en noviembre de 2011.

Buscando cuidar a uno de sus jugadores estrella para mantenerlo a gusto a pesar del difícil momento deportivo que atraviesa la institución, el staff técnico decidió darle unas minivacaciones a Imhoff para que pase la última semana del año en su país.

De esta forma, el Golden Boy vivirá su primer descanso desde que arribó a Racing en 2011 y, tras el partido ante Castres de mañana, volará a la Argentina para estar junto a sus seres queridos.

Desde su arribo al club parisino, Imhoff jugó 107 encuentros apoyando 48 tries, teniendo en cuenta el Top 14 francés y la Copa de Europa.