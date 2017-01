Trump se prepara para lanzar su muro en la frontera con México

El presidente estadounidense, Donald Trump, está listo para dar los primeros pasos para cumplir su promesa de construir un muro en la frontera con México, mientras firma este miércoles una serie de decretos para restringir la migración.

La Casa Blanca dijo que Trump hará anuncios en una visita al Departamento de Seguridad Interior este miércoles en la tarde.

“Planeamos gran día para la Seguridad Nacional. Entre muchas otras cosas, ¡construiremos el muro!” tuiteó el flamante presidente el martes en la noche.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017