Tribunales: la empresa de climatización se hará cargo de reparar el cielorraso

La empresa que el jueves realizaba trabajos de climatización en el segundo piso de los Tribunales Provinciales, donde se desplomaron 35 metros de cielorraso de un pasillo del segundo piso hacia calle Pellegrini, se hará cargo de la reparación del daño material producido en el área y se estima que para el 1o de febrero el sector estará refaccionado en su totalidad. A su vez, la Corte Suprema de Justicia solicitó la apertura de una investigación para determinar la causa del derrumbe y dispuso la realización, en forma “urgente”, de un relevamiento de los cielorrasos de todo el edificio, lo que fue requerido también por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (ver aparte). La Corte informará el lunes el resultado de los primeros peritajes.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Daniel Erbetta estaba el jueves en Tribunales cuando se produjo la caída de la mampostería. Sostuvo que si bien los daños materiales son totales en el pasillo del sector, los juzgados laborales no se vieron afectados y no hubo que lamentar ninguna situación que involucrara a personas.

“Lo primero que se hizo fue pedir un informe técnico a la oficina de Arquitectura y que se dispongan las medidas urgentes para determinar las causas”, detalló. Y agregó que el día del siniestro se presentó el presidente del Colegio de Abogados Hernán Racciatti, mientras que ayer se reunieron con el gremio de los judiciales, encabezado por Juan Nucci, y mantuvieron un importante encuentro con la empresa privada que trabajaba en el lugar.

Si bien el ministro prefirió no aventurar sobre la causa del desprendimiento, sostuvo que en ese sector estaba trabajando una empresa colocando aires acondicionados. “El edificio tiene unos cuantos años, está muy bien construido pero tiene un sistema de cielorraso de una altura de 1,70 entre el hormigón y la mampostería y está sostenido además por lingas. Ese es un espacio técnico que en algunas oportunidades se ha utilizado para incorporar desarrollo tecnológico, cables vinculados a internet, electricidad y sistema de datos”, explicó.

“Ayer –por anteayer– se estaba trabajando en el sector, se pusieron equipos, había gente trabajando sobre el cielorraso. Yo no quiero abrir juicios pero sí quiero describir objetivamente la situación, porque los daños del sector fueron bastante importantes”, agregó.

El ministro refirió que se dispuso una investigación. También ordenó en forma “inmediata” un pedido de informe técnico para que se haga una constatación en todos los cielorrasos “porque lo ocurrido puede ser una alarma”.

“Queremos tener una información técnica confiable que evidentemente saque cualquier duda respecto a esta cuestión. Creemos que el problema estuvo focalizado a ese sector donde se estaba trabajando. Pero no vamos a dejar de hacer la revisión de modo que al 10 de febrero podamos contar con ese dato”, afirmó.

A su vez reconoció que la empresa que estaba trabajando se hará cargo de la reparación. “Ha contratado ya varias dotaciones de personal. En principio el sector quedaría habilitado a nuevo el 10 de febrero, por lo que no habría ningún resentimiento en la prestación de servicios apenas termine la feria”, detalló.

Erbetta explicó que el Juzgado Laboral en turno fue trasladado al tercer piso de los Tribunales y funciona en una sala de la Cámara Laboral. Agregó que la revisión será una prioridad, ya que hay sectores que durante el año judicial son ocupados por muchas personas. A modo de ejemplo citó el caso de las defensorías civiles, y adelantó que se van a disponer medidas vinculadas a la prestación de servicio en esa área, donde las personas esperan por horas.

“Estamos encima del tema. En estas grandes estructuras hay un principio básico que es la distribución del trabajo. Queremos contar con los informes técnicos que nos permitan generar tranquilidad para el resto del edificio”, subrayó Daniel Erbetta.

Sindicato de Judiciales pide ir a fondo

“Si el desprendimiento de la mampostería hubiera ocurrido un día de trabajo habitual, hubiera sido una tragedia de mayores dimensiones”, detalló el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Judiciales de Santa Fe, Juan Nucci.

“Habitualmente es intransitable el lugar por la cantidad de profesionales y partes en los juicios laborales que están haciendo trámites o esperando audiencias. A veces hay grupos grandes de trabajadores de una sola empresa. Inclusive, el día previo al desprendimiento, el Juzgado Laboral N03, que está en feria y se encuentra en dicho pasillo, estuvo en turno de poderes, o sea que la mañana anterior hubo entre 25 y 30 personas en el sitio donde luego se produjo el siniestro”, agregó el dirigente, dejando al descubierto que la tragedia pudo haber sido mayor.

“Hoy podemos decir, casi con certeza, que la caída del cielorraso se produjo por un sobrepeso generado por las tareas que realizaba la empresa que está a cargo de la refrigeración de esa área del tribunal”, afirmó luego Nucci.

El gremialista aclaró que el trabajo de climatización que se estaba realizando en esa sala del tribunal es anterior al Plan de Inversiones Edilicias que anunció el gobierno provincial, que tiene un desembolso previsto de 800 millones de pesos.