Tres refuerzos por cerrarse en la Lepra

La dirigencia de Newell’s acelera las negociaciones para tratar de cerrar varios refuerzos la próxima semana. Y además del acuerdo cerrado con Mathías Abero, por estos días intenta llegar a un arreglo con Mauricio Sperduti, Brian Sarmiento y Mauro Guevgeozián.

El Gordo Sperduti ya recibió el llamado de Eduardo Bermúdez y del propio Chocho Llop y se acerca al Parque. Su contrato con Banfield concluyó el viernes pasado. Y si bien el Taladro busca un nuevo préstamo, el delantero optaría por volver a club de sus orígenes.

Newell’s le ofreció dos años de contrato y una opción de compra similar a la que tenía en Banfield y el jugador estaría de acuerdo con los números. Todo podría resolverse entre martes o miércoles, ya que Sperduti se tomará unos días para ir a pescar con amigos a Corrientes. Al jugador le sedujo el interés mostrado por Llop y está todo encaminado.

Algo similar pasa con Brian Sarmiento. El otro ex Banfield definirá por estos días su futuro y el llamado de la Lepra provocó el lógico entusiasmo para alguien que es hincha declarado de Newell’s.

“Espero el llamado, cómo no me va a interesar ir a Newell’s. Me llaman y voy”, confesó el volante. Y el llamado llegó, y por duplicado. Primero el Chocho, para declararle su interés, y luego Bermúdez, quien le dijo: “Venite que en agosto las cosas van a mejorar y además vamos a jugar la Copa. No estamos tan mal como se dice”.

Sarmiento tiene otras ofertas, pero su sueño de chico de jugar en Newell’s puede ser más fuerte. Aunque hay una preocupación, al ser un jugador de alta exposición pública, en especial en redes sociales, su miedo pasa por cómo lo tratarán en la calle. Incluso ayer denunció en su cuenta de Twitter a una cuenta fake (NdR: falsa) que lo amenazó con imágenes de un arma y balas con el escudo de Central detrás.

“Es un jugador que quiere Llop y somos optimistas, confiamos en llegar a un acuerdo la próxima semana”, le confió una fuente dirigencial a El Hincha.

En tanto, Mauro Guevgeozián es uno de los delanteros apuntados por Llop y había un acuerdo en cuanto a los números con el representante del jugador, pero Temperley hizo un esfuerzo para igualar la oferta y el uruguayo ahora está en una encrucijada: venir a Newell’s para jugar la Sudamericana o cumplir con la palabra que le dio a los directivos celestes y quedarse en el sur.

Llop considera que si llega Guevgeozián y se logra traer a préstamo a Lucas Albertengo en la negociación por la venta de Paz a Independiente, el ataque estaría bien cubierto. Y entonces el foco pasará al mediocampo y la defensa.

La renovación de Maxi, tema prioritario

La renovación del contrato de Maxi Rodríguez pasó a ser tema principal en el Parque. La dirigencia confía esta semana en llegar a un acuerdo y el jugador tiene muchas ganas de quedarse, aunque pretende que se modifiquen algunas situaciones externas que considera deben cambiar sí o sí.

“Maxi es un ídolo y una persona muy valiosa. Queremos que se quede y somos optimistas en llegar a un acuerdo”, le confió una alta fuente dirigencial a El Hincha.

“Todavía no definimos nada”, confió Maxi ante la consulta. Justo el día que participó del casamiento de su amigo Lionel Messi.

Lo cierto es que la dirigencia entiende que la continuidad de la Fiera es clave, por lo que representa dentro y fuera de la cancha. Pero también es real que si Maxi no renueva los cuestionamientos serían muchos, ya que quedarse sin Maxi, el Gato Formica y Nacho Scocco cuando Bermúdez clamó a cuatro vientos que se quedarían, provocaría un enojo en la gente difícil de contener.

“Va a ser un orgullo dirigir a Maxi”, señaló Llop, confiado en su continuidad. Es que más allá de su jerarquía, el DT sabe que la presencia de la Fiera potenciará a la proyección obligada de juveniles y le sacará presión a los refuerzos que lleguen.

¿Maxi ya definió quedarse? Todavía no lo anunció, pero no quiere alejarse del Parque. Su deseo de terminar su carrera en Newell’s es grande y salvo que la situación sea muy desfavorable hará lo posible por seguir. Y como la dirigencia pretende retenerlo, la continuidad parece posible. Aunque desde ayer es jugador libre y hasta que ponga el gancho mantendrá en vilo a todos.