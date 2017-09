Tres candidatos para un lugar

Mauro Guevgeozian es la gran duda que tiene Juan Manuel Llop de cara al armado del once inicial para visitar a Huracán el próximo lunes, por la segunda fecha del campeonato. Es que el delantero se entrenó diferenciado en la jornada de ayer por una sobrecarga muscular y peligra su presencia en el duelo frente al Globo.

El armenio fue titular en el duelo ante Godoy Cruz por Copa Argentina, pero una fatiga muscular en el posterior lo relegó de la práctica matutina del jueves y su lugar fue ocupado por Luis Leal. Lo llamativo es que el portugués aún no está habilitado para jugar, por lo que si el ex Temperley no llega, el puesto de centrodelantero sería ocupado por el juvenil Daniel Opazo.

Mientras aguarda por la recuperación del centrodelantero, el Chocho Llop tiene pensado repetir el mismo equipo que jugo ante el Tomba en Santa Fe. A priori, el once inicial sería: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Nery Leyes y Jalil Elías; Joaquín Torres, Brian Sarmiento y Héctor Fertoli; Guevgeozian o Leal o Opazo.

La Lepra se medirá Huracán el lunes a partir de las 21.05 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, que no esta en buenas condiciones tras los seis recitales que brindó la banda de rock “La Renga” recientemente.

Esperan por la Pantera

Luis Leal se entrena desde hace un tiempo en Newell’s buscando su mejor puesta a punto en lo físico, pero todavía no está habilitado para poder jugar.

El inconveniente pasa porque el delantero todavía no tiene la rescisión de contrato con el Al-Fateh de Arabia Saudita, club en el que jugó durante el 2016. A la Pantera le llegó la visa de trabajo y el TMS desde Jaguares de Chiapas, última institución donde estuvo el portugués.

La Lepra tiene tiempo hasta el lunes para que llegué la rescisión, pero si en la jornada de hoy no hay novedades del tema, lo más probable es que Leal no pueda ser tenido en cuenta para el duelo ante el Globo en Parque de los Patricios.

Reclaman las dos partes

Joel Amoroso no reconoce la intimación que le mandó Newell’s y él se considera jugador libre. Ahora es una cuestión netamente judicial, que la dirigencia leprosa ya dejó en mano de los letrados del club, quienes volverán a intimar al jugador para que se presente a trabajar, y también a Agremiados por posibles daños al club y perdida de valor patrimonial para que no le den el pase libre al ex Olimpo de Bahía Blanca.

Por otro lado, el juez Fabián Bellizia y un abogado que representaba a Newell’s se reunieron ayer en Buenos Aires con Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, para interiorizarse de cómo es el tema de la deuda que tiene la Lepra con el gremio.

Agremiados le contestó a la Lepra la carta documento que le había mandado para saber cómo imputó toda la plata que la entidad del Parque Independencia le había enviado, pero no reconoció el libre deuda que ellos mismos habían firmado y entregado, lo que resulta una situación compleja para ambas instituciones que sin duda tendrá varias capítulos más antes de tener un final.