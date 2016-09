Traspasar los límites de los sueños adolescentes

“Todo esto está más allá de lo que habíamos soñado cuando empezamos en el 73”, explicó Norberto Ramos, el batero de la histórica formación rosarina Oasis que, tras cumplir 43 años de carrera, editó su sexto disco de estudio titulado Más allá de los sueños. El material, que presenta la clásica potencia rock y blues de la banda, incorporando teclado y armónica (algo inédito en la formación), tendrá su presentación oficial este viernes, a las 21, en la sala de la Asociación Empleados de Comercio (Corrientes 450).

Ramos llegó a la redacción de El Ciudadano acompañado por Omar Núñez, quien se hace cargo de una de las guitarras de la banda que también integran Leandro Núñez (su hijo), el bajista Juan Ramos y la primera voz Reynaldo Zambrano. Juntos, guitarrista y baterista, desandaron el camino de este nuevo disco, un material que aquellos jóvenes de 18 años que dieron vida a Oasis no habían ni siquiera soñado. “Cuando arrancamos con el grupo, no pensábamos ni en salir a tocar. El grupo se juntó para tocar entre nosotros. Después, alguien nos invitó a un show y empezó todo lo que pasó en estos 43 años. Por eso esto está «más allá de los sueños» que podamos haber tenido con 18, 19 o 20 años que teníamos por entonces”, recordó Ramos.

“Somos la historia viva del rock de Rosario”, dijo Núñez, mientras se hablaba que el rock en castellano cumplió el año pasado 50 años, y ellos 42. “Estamos muy influenciados por el rock-blues de los 70 y se nota en este disco, que es medio vintage. El rock y el blues nos han pegado y lo seguimos haciendo así. En los 70, nos criticaron porque estaba muy de moda el rock progresivo, pero nosotros seguimos con eso y el tiempo no nos dijo que estábamos equivocados”, aseguró Núñez.

“Los 70 fueron los peores años para el rock, porque estábamos en dictadura”, dijo Ramos, y fue una introducción para contar que Más allá de los sueños tiene entre sus tracks una canción de aquella época: “El Partido”. “Muchos creen que relata un partido de fútbol. No, nos estamos refiriendo a los partidos políticos que estaban proscriptos. Los once de izquierda, los once de derecha y al arbitro del momento que eran los milicos. Teníamos que componer así, con metáforas; había que encontrarle la vuelta para decir las cosas”, contó Núñez, su autor. “Después, hay letras que reflejan cómo se está viviendo ahora y otras surrealistas”, apuntó Ramos, al tiempo que concluyó: “Quedamos muy satisfechos con el disco, porque logramos un sonido que se parece al vivo”.

Pelilargos de Belgrano

Cuarenta y tres años pasaron ya desde que Norberto y Juan Ramos, Jorge Gallardo y Omar Núñez dieron los primeros pasos de Oasis. “Fueron los primeros pelilargos de Barrio Belgrano junto a otros de la ciudad”, se lee en su biografía. En el 79, se incorporó Reynaldo Zambrano, tras lo cual empezaron a registrar sus canciones. El primer cassette fue grabado en vivo en la Lavardén en el 80. El segundo, Saudades, vio la luz un año después mientras que Estudios Sonus, el último en ese soporte, salió en el 83. Pasado y presente, el cuarto trabajo pero el primer disco, data de 2004 mientras que, tras la incorporación de Leandro Núñez, en 2009 salió Somos de Rocksario, antecesor de Más allá de los sueños.

