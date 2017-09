Tras presenciar su poker ante Eibar, Sampaoli se reunió con Messi

El entrenador del seleccionado nacional, Jorge Sampaoli, se reunió este miércoles con Lionel Messi de cara a la doble fecha de Eliminatorias donde se jugará la clasificación para Rusia 2018.

En el cónclave, celebrado en la ciudad deportiva del Barcelona, se tocaron diversos aspectos tácticos y del juego, pero también se hizo hincapié en lo anímico.

Argentina, que se encuentra en puesto de repechaje, recibirá en la Bombonera a Perú por la fecha 17 y visitará en la fecha 18 a Ecuador en la altura de Quito.

Sampaoli, que viajó a Sevilla junto a su mano derecha Sebastián Beccacece, se había encontrado el martes con Javier Mascherano.

El entrenador se juntará en la ciudad en la que estuvo dirigiendo hasta hace unos meses con Ever Banega y Gabriel Mercado, aunque no hay que descartar que se vea con Guido Pizarro y Joaquín Correa, que esta vez no fueron convocados.

Sampaoli, que decidió no fotografiarse junto a los futbolistas a diferencia de lo que fue la gira pasada, ya tuvo encuentros con Mauro Icardi y Lucas Biglia en Milán y con Angel Di María en París.

Si bien el entrenador tiene pasajes para Valencia, es casi hecho que no los utilizará porque no se juntará con Ezequiel Garay.

El defensor surgido de las divisiones inferiores de Newell’s iba a ser convocado para los partidos que se disputarán el 5 y 10 de octubre, pero horas antes de la citación manifestó que prefería no estar.

Argentina recibirá a Perú en la Bombonera con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, mientras que todavía no se sabe quién será la autoridad en el encuentro ante Ecuador.