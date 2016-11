Tragedia aérea en Colombia: dolor infinito por el Chapecoense

El destino no quiso. La tragedia se apoderó de la pelota. Ayer el fútbol mundial se vistió de luto tras estrellarse en Colombia un avión que transportaba al equipo brasileño Chapecoense para disputar la final de la Copa Sudamericana ante el colombiano Atlético Nacional con un saldo de 71 muertos.

“El dolor es muy grande”, declaró el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, al llegar a Medellín, adonde viajó luego de conocerse la noticia, que generó consternación mundial y motivó tres días de duelo en Brasil.

El accidente del vuelo chárter, que cubría la ruta Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) – Río Negro (Colombia), dejó como saldo 71 víctimas recuperadas y seis sobrevivientes hospitalizados, “para un total de 77 personas”, indicaron las autoridades, en un balance de fallecidos tras establecer que en la aeronave no viajaban 81 personas como se había informado inicialmente. Los cuerpos estaban siendo evacuados desde el sitio del accidente, ocurrido la noche del lunes en Cerro Gordo, una zona remota del municipio de La Unión, cercano a Medellín.

Los sobrevivientes son los futbolistas Alan Ruschel, Jakson Follmann y Hélio Neto, así como el periodista Rafael Valmorbida y los tripulantes Ximena Suárez y Erwin Tumiri, internados cerca de Medellín. En tanto, el único argentino en el plantel de Chapecoense, Alejandro Martinuccio, no viajó por padecer una lesión. “Muy difícil, yo me levanté con esta noticia. Estoy triste, yo me estaba recuperando de una lesión y felizmente no viajé, la verdad que este club es maravilloso, los compañeros de primera. Las cosas pasan, no sé por qué pasan”, dijo el delantero.

Uno de los arqueros del equipo brasileño, Marcos Danilo Padilha, que había sido rescatado inicialmente con vida, murió en el traslado a un centro asistencial.

Además, en el mismo avión viajaban una veintena de periodistas deportivos, entre ellos de Fox Sports y Globo, para cubrir la primera final internacional del equipo revelación del certamen que dejó afuera a Independiente y San Lorenzo. Entre los comunicadores fallecidos se destaca la presencia del comentarista de Fox Sports Brasil Mario Sergio, ex jugador de la selección brasileña, ex entrenador de 66 años y que supo vestir la camiseta de Central en 1979.

En consecuencia con el accidente, Atlético Nacional pidió ayer a la Conmebol que la Copa Sudamericana de 2016 sea entregada al Chapecoense. “De nuestra parte, y para siempre, Chapecoense Campeón de la Copa Sudamericana 2016”, reza parte del comunicado que el conjunto paisa manifestó en su página web.

Los rosarinos y la solidaridad

El fútbol mundial se estremeció con la noticia que desembocó en el fallecimiento de gran parte del plantel de Chapecoense que viajaba a la ciudad de Medellín. Los jugadores de Rosario Central y Newell’s y las cuentas oficiales de ambos clubes demostraron el apoyo incondicional a la entidad brasileña en un momento de profundo dolor. “Y a veces nos quejamos de cada cosa. Que tristeza. No tiene explicación. #FuerzaChapecoense”, escribió el mediocampista Damián Musto en su cuenta de Twitter.

Otro que usó la red del pajarito fue Nacho Scocco: “Dolor muy grande por lo sucedido al club Chapecoense. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos. El fútbol está de luto. #Fuerzachape”, expresó el delantero.

“Acompañamos a la familia del ex jugador Canalla, Mario Sergio, periodista de @FoxSports_br, que se encontraba en el vuelo de #Chapecoense”, escribieron en la cuenta oficial canalla.

Por su lado, la cuenta de Newell’s manifestó: “El CANOB expresa sus más sinceras condolencias hacia @ChapecoenseReal y se solidariza con las familias de las víctimas #FuerzaChapeco”.

Bauza envió condolencias

El entrenador de la selección argentina, Edgardo Bauza, envió ayer sus condolencias para las familias de los fallecidos en la tragedia aérea de Colombia y recordó especialmente a dos “amigos” de la profesión, como Mario Sergio y Mateus Caramelo.

“Realmente a veces hay noticias que nos impactan, nos duelen y no encontramos razones para poder entenderlas”, inició el Patón Bauza en mensaje difundido a través de las redes sociales.

“Esta tragedia de Chapecoense nos duele a todos, a todo el mundo, y más a la gente del fútbol y aprovecho por este medio para mandarle un saludo muy grande a todos los familiares, a toda la gente de Chapecó. Con algunos he tratado de comunicarme”, agregó.

En ese sentido, el baigorriense Bauza eligió recordar “particularmente” a dos personas que “quería mucho”.

“Uno era Mario Sergio, con quien jugué en Rosario Central y ahora era periodista en Fox, y el otro era Caramelo, un marcador de punta que pude dirigir en San Pablo”, precisó Bauza.

“Este dolor es mucho más grande todavía, así que aprovecho para hacer extensivo el saludo a todos los familiares y a la gente de Chapecó que está pasando por un momento tan doloroso. Un abrazo a todos”, finalizó.

Las tragedias en el fútbol

El accidente del avión que transportaba al brasileño Chapecoense en la madrugada de ayer con 77 personas a bordo se unió a la lista negra de las catástrofes aéreas más graves de la historia del fútbol.

4 de mayo de 1949. La primera y quizás la tragedia más conocida del fútbol. Un total de 18 jugadores del equipo Torino, el mejor del mundo de la época, fallecieron junto a otras 13 personas al estrellarse su avión en la Basílica de Superga, cerca de Turín.

6 de febrero de 1958. El aeroplano en el que se encontraba el Manchester United se estrelló en el aeropuerto de Múnich tras realizar una primera parada para repostar combustible. El saldo fue de 23 personas fallecidas, entre ellas ocho jugadores del United, el entrenador y dos directivos.

3 de abril de 1961. El avión en el que se movía parte del Club de Deportes Green Cross de Chile se estrelló dejando 24 víctimas mortales, entre ellas varias personas del plantel del equipo.

8 de diciembre de 1987. El avión en el que viajaba el plantel de Alianza Lima de Perú tras medirse al Deportivo Pucallpa por el torneo peruano cayó al océano Pacífico. Murieron 43 personas, entre ellas 16 jugadores y el técnico del equipo.

27 de abril de 1993. El avión militar en el que se encontraba la selección de Zambia se estrelló, dejando 30 víctimas, 18 de ellos internacionales.