Toto Castiñeiras se presenta en La Comedia

“En este espectáculo de impronta gauchesca aparecen los personajes arquetípicos del campo, que son el Gaucho, la China, la hija de terratenientes o la esclava y, a la vez, esos personajes están cruzados con la particularidad de que son actores interpretando a mujeres, que es algo que viene desde el teatro griego. De todas maneras no fue algo buscado o planeado por el contario, quería trabajar lo femenino en los actores de un modo sutil”, dijo a modo de adelanto el actor, clown y director Toto Castiñeiras respecto de Gurisa, su elogiado espectáculo que por estos días se presenta en la cartelera porteña y que esta noche, a las 21, ofrecerá una única función en La Comedia (Mitre y Ricardone), en el marco del ciclo de alcance provincial Escena Veintedieciséis, con una entrada general de 50 pesos.

“La Pampa y en ella una estancia, y en esa casa decorada con brocados una hija de terratenientes se debate entre la educación y los instintos. Esta joven blanca es atraída por uno de sus peones: un gaucho sucio y sin escrúpulos. El triángulo se completa con una pobre gurisa que es llevada cautiva por un indio”, adelanta el parte de prensa acerca de esta propuesta cuyo elenco está integrado por Pablo Palavecino, Nicolás Deppetre, Francisco Bertín, Marcelo Estebecorena, Federico Raposo y Juan Azar.



Dice Castiñeiras sobre la obra: “Gurisa viaja entre lo solemne y lo vulgar generando cierta contradicción que obliga al espectador a meterse en el argumento para ir resolviendo la historia creada por los cuerpos en continuo contacto. Sus temas aparecen fragmentados y plasmados en la acción. El texto subraya, aporta elementos y ajusta el sentido. Se trata de una dramaturgia del cuerpo. Personajes femeninos habitando cuerpos masculinos”.

El espacio principal de la obra es La Pampa del siglo XIX, pero no se trata de La Pampa que se corresponde con el imaginario popular. “En Gurisa, la llanura no es la planicie chata con un horizonte azul celeste, no se trata del mundo verde rodeado por un cielo azul como el cristal, el suelo no es suave. La Pampa que nos convoca es una Pampa eléctrica”, sostienen.

Castiñeiras es actor y director. Desde 2004 forma parte de la compañía Cirque du Soleil y durante once años formó parte del espectáculo Quidam, donde fue cómico central, coach de clown y maestro de actuación. Con esta compañía mostró su trabajo en más de 170 ciudades de 35 países.