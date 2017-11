Torres: “Me quedé a pelearla y se me dio la chance de jugar”

La vida de un futbolista muchas veces pasa por aprovechar los momentos. Nunca se sabe cuándo aparecerá la chance. Muchas veces se baja los brazos de importancia. Algo así sucedía en la carrera de Joaquín Torres. El neuquino debutó en primera en 2015 con el Tolo Gallego y tenía expectativas de mantenerse. Pero el DT lo relegó, los que vinieron después no lo tuvieron en cuenta, y en este receso analizaba salir del Parque. Pero Llop confió en él. Le dio una chance, y el pibe no la desaprovechó

“Pensé en irme a préstamo a algún club donde pudiera jugar. Acá no me tenían muy en cuenta y un poco me bajoneaba. Pero me quedé a pelearla y por suerte se me dio la chance de jugar. Espero no desaprovechar esta oportunidad, trabajo cada día para eso”, comentó el mediocampista, en diálogo con el programa Sello de Fútbol.

Torres llevaba apenas dos partidos en primera y en este torneo Llop le dio la continuidad que necesitaba y es una de las figuras de la Lepra en este inicio de Superliga. “Estoy muy agradecido al apoyo del entrenador y de mis compañeros. Sé que tengo mucho que mejorar en mi juego, pero me siento muy bien”, señaló.

—¿Qué le falta mejorar a tu juego?

—Tengo que hacer más goles, terminar mejor las jugadas. Al ser zurdo y jugar por derecha, tengo la ventaja de que al encarar por el medio puedo tener perfil para rematar. De a poco me voy animando, hice un gol, metí un tiro en el travesaño con Huracán, y contra Olimpo Gabbarini me sacó una que era gol.

—Llop te pide colaboración en la recuperación de la pelota, ¿ese desgaste te quita peso en ofensiva?

—No. Puede ser que a veces uno llegue al área cansado si la jugada se inicio en el medio, pero en el fútbol de hoy hay que correr y marcar… todos deben hacerlo. Dar una mano siempre es una obligación. Miro mis estadísticas y estoy corriendo casi 10 kilómetros por partido. Me siento bien.

—En inferiores hiciste una gran dupla con Ezequiel Ponce, ¿cómo ten sentís con Leal?

—Nos vamos entendiendo. A mí me gusta mucho jugar con el nueve, darle la pelota y buscar la devolución. Tanto con Leal como con Brian (Sarmiento) vamos entrando en sintonía.

—Llevan seis derrotas seguidas fuera del Coloso, ¿les pesa esa racha?

—Necesitamos ganar un par de partidos seguidos para recuperar confianza. Con Patronato queremos proponer, salir a ganar. Ser protagonistas siempre. Si repetimos lo hecho con Chacarita tenemos chances de que nos vaya bien.

—En diciembre de 2018 se vence tu contrato y por ahora no hay acuerdo con la dirigencia para renovarlo, ¿te genera impaciencia esta situación?

—Trato de mantenerme al margen del tema. Eso lo maneja mi representante (NdR. Fabián Basualdo) y yo confío en él. Estoy a la espera. Obviamente me quiero quedar en Newell’s. Ojalá se resuelva rápido.

No quiere tocar nada

Juan Manuel Llop no tiene nada que ocultar. El entrenador quedó muy conforme con el trabajo del equipo en el cotejo ante Chacarita y por eso repetirá la misma alineación en busca de sumar por primera vez en condición de visitante, aunque optó por no confirmar con tanta anticipación. “Seguramente irán los mismos once que jugaron ante Chacarita, donde hicimos un buen partido. Buscamos seguir mejorando”, expresó el Chocho.

El DT le mantiene la confianza a Leonel Ferroni, quien ingresó por Milton Valenzuela y cumplió. El Chocho prefiere que Valenzuela tenga un par de partidos afuera para reenfocarse, pero además, no descarta que puede ser transferido en el receso y por eso no ve con malos ojos foguear a Ferroni.

En cuanto al ataque, si bien Luis Leal malogró algunas chances en el cotejo ante Chacarita, el técnico considera que la presencia del portugués se adapta mejor al estilo de juego de Sarmiento, Torres y Figueroa, y por eso seguirá como titular y Guevgeozian irá al banco. “Leal seguirá siendo titular en la delantera”, confió.