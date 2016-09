Torneos rosarinos: no aflojan el ritmo

Universitario, Atlantic Sportsmen y Rosario Central continúan con su andar perfecto tras la disputa parcial de la tercera fecha del certamen local de segunda división. El otro elenco con chances de alcanzar la punta es Saladillo, que anoche enfrentaba a Libertad.

Universitario (6 puntos) derrotó a Newell’s (4) como visitante por 75 a 68 para llegar a los seis puntos en el campeonato. En el ganador, Ariel Caballero hizo 19 puntos, Iván Valdecasa anotó 16 y Lisandro Ferraris 14. César Sardo convirtió 17 tantos y David Ghione hizo 16.

Por su parte, Atlantic (6) doblegó a Tiro Suizo (4) por 69 a 50 con 20 puntos de Matías Quiroga y 18 de Santiago Campaña. Leandro Noguerol anotó 15 puntos en el elenco de la cortada Raffo.

Y Rosario Central (6) superó a Red Star de San Lorenzo (3) por 73 a 67 en tiempo extra tras empatar en 59. En el elenco canalla hizo 17 Tomás Ponte y 16 Julián Gevara. En el perdedor hizo 23 Alexis Zárate.

El clásico de Arroyo Seco quedó para Unión (5), que le ganó como visitante a Talleres (3) por 70 a 64 con 21 puntos de Federico Pérez. Facundo Speranza anotó 17 tantos en el equipo local.

Mientras, Calzada (5) doblegó a Maciel (3) por 82 a 59 16 puntos de Lucas Pulliese. Lucas Gaggiottini convirtió 15 en el elenco visitante.

Para mañana está prevista la cuarta fecha con el duelo excluyente entre Atlantic y Universitario, mientras que Tiro Suizo recibirá a Saladillo en tremendo clásico barrial, y Libertad será local ante Rosario Central.

Mientras, Maciel recibirá a Talleres de Arroyo Seco, Red Star de San Lorenzo enfrentará a Calzada y Unión de Arroyo Seco se medirá con Newell’s.

Primero y segundo de este certamen que se extenderá hasta diciembre lograrán el ascenso a la categoría superior, la zona reubicación de la A, en la que comenzarán a competir en febrero.

Ganó Sportsmen

Con 24 puntos del interno Erick Topino, Sportsmen Unidos superó en la noche del martes como visitante a Náutico Sportivo Avellaneda por 77 a 75 y logró su primera victoria de la temporada. El Verde metió un parcial de 37 a 20 en el último cuarto. Juan Cravero colaboró con 15 tantos en el ganador, mientras que en el equipo local hizo 16 Federico Poratti. Mañana comenzará la fecha cuatro de la A2 con Puerto ante Regatas y Provincial frente a Náutico.

Primera C

Con cuatro partidos se pondrá en marcha esta noche desde las 21.30 la tercera fecha del certamen rosarino de primera C. El líder Ben Hur jugará el domingo visitando a Fortín Barracas (a pesar de que el sitio oficial lo tiene programado para hoy), mientras que esta noche se enfrentarán Garibaldi de Fray Luis Beltrán vs. Sportivo Federal, San Telmo de Funes vs. Sportivo América y Paganini Alumni vs. Horizonte.

El finde viene muy movido

Si bien la atención del fin de semana se la roba el cuadrangular final Sub 17 de Santa Fe que se jugará desde el sábado en Temperley con el local más Santa Paula de Gálvez, Libertad de SUnchales y Sport Cañadense, también habrá otro certamen importante. Durante el fin de semana de 10 y 11 de septiembre se llevarán a cabo los triangulares de cuartos de final de la Liga Formativa U15. La zona A fue modificada para los días 17 y 18, ya que Santa Paula de Gálvez será sede y debe afrontar durante este fin de semana el cuadrangular final Sub 17. El resto de la programación tendrá lugar este fin de semana. La zona B será en Rosario con Adeo de Cañada de Gómez, Gimnasia y Esgrima de Rosario (sede) y Atlantic Sportsmen de Rosario, el grupo C de jugará en Venado Tuerto con Unión de San Guillermo, Ciudad de Venado Tuerto (sede) y San Lorenzo de Tostado y la zona D en Rosario con Sportsmen Unidos (sede), República del Oeste de Santa Fe y Rivadavia.

Atalaya va por la defensa

Atalaya ya conoce el programa del cuadrangular de primera ronda del Argentino de Clubes Sub 17 Femenino que se disputará en Gualeguaychú y en el que defenderá el título. El Azul se presentará mañana a las 21 en Gualeguaychú ante el local Juventud Unida. Previamente chocarán Talleres-Almafuerte.

El sábado jugarán Talleres con Atalaya desde las 14 y a las 16 chocarán Juventud ante Almafuerte. Para el domingo queda la jornada final con Atalaya frente a Almafuerte desde las 13.30 y Juventud con Talleres a las 15.

También se jugará del 16 al 18 de septiembre la fase de inicio del Argentino de Clubes Sub 14 femenino. Habrá participación de elencos santafesinos, y Adeo de Cañada de Gómez jugará en la zona 4 junto a Ferro de Olavaria y Barracas Central de Bahía Blanca. En la 5 jugará Sportivo Belgrano de Oliveros, Talleres de Paraná, Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay y Zaninetti de Concepción del Uruguay.

Cuadrangular en San Genaro

Sportivo Rivadavia de San Genaro organizará nuevamente su ya tradicional certamen de preparación con elencos de las diferentes categorías de la Liga Nacional. En este caso será los días 27 y 28 de septiembre y tomarán parte Ciclista Juninense, Sportivo Las Parejas, Hindú Club de Resistencia (los tres elencos del TNA) y el local Sportivo Rivadavia, que está analizando seriamente su participación en la próxima edición de la Liga Provincial de Clubes de Santa Fe. Del certamen santafesino también tomarán parte Sport Cañadense, San Lorenzo de Tostado, Firmat Football, Colón de Santa Fe, Huracán de San Javier y Sportivo Suardi, entre algunos de los muchos confirmados para la que será temporada récord.

Entrena Rosario U13

El seleccionado rosarino de categoría Sub 13 se prepara para disputar el Provincial de la divisional, que se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre en Suardi y San Guillermo. El elenco de la Rosarina tiene como entrenadores a Rubén Godoy, Iván Córdoba y Agustín Santamaría y hoy entrenarán en las instalaciones de Atlantic Sportsmen desde las 13. En esta etapa todavía se está observando a muchos jugadores en diferentes prácticas y en los próximos días la lista se reducirá.

Algunos de los jugadores que están entre los observados en los primeros entrenamientos son Bautista Moresco (Temperley), Bautista Pons (Regatas), Dante Canatta (Unión AS), Renzo Damaris (Gimnasia), Nicolás Duclós (Gimnasia), López Zamora (Estudiantil),Emiliano Sanmataro (Unión y Progreso), Jerónimo Toledo (Caova), Agustín Craia (Estudiantil), Lucas Buszano (Caova), Emanuel Esperanza (Regatas), Facundo Magrini (El Tala), Manuel Calderón (Gimnasia), Matías Pérez (Gimnasia), Eric Schultz (Puerto), Juan Montero (Red Star), Thiago Gromilo (Atlantic), Maxi Gerchosky (Sionista), Agustín Molisani (Garibaldi), Francisco Dalpino (Temperley), Milton Carreras (Puerto), Natanael Silva (Estudiantil), Agustín Casavilla (Estudiantil), Uriel Tijera (Timbués), Tomás Britos (Saladillo), Theo Crocco (Talleres), Lucas Quaroni (Temperley), Lucio Beltramino (Atlantic).

