Torneo del Litoral: lluvia de tries para analizar

El Torneo del Litoral no da tregua. El certamen ingresó en un momento de definiciones, pues están en juego los pases a semifinales, pero los equipos y a pesar de la lluvia torrencial caída el fin de semana dejaron buenos números para analizar. La fecha registró 32 tries, una cifra que se encuentra en un punto medio. Los destacados fueron Manuel Rodríguez (Old Resian), tryman de la jornada con tres conquistas; Ricardo Maroseck (Logaritmo), goleador con 23 puntos; y Crai, que tuvo el mejor ataque del fin de semana al marcar seis tries.

Por primera vez en 2016, Duendes marcó un solo try y además tardó setenta y ocho minutos para poder vulnerar el ingoal de Jockey Club; la peor tarde para el equipo que tiene el mejor ataque del torneo con 64 conquistas a favor y 27 tries en contra.

El fullback de Crai Facundo Beltramino sigue con la mira muy calibrada. Su última víctima fue Estudiantes, equipo al que le marcó 21 puntos; ahora el back acumula 189 puntos y lidera la tabla general de goleadores. Su escolta es Ramiro Picotto (GER) con 168 y tercero se ubica Tomás Kerz (Santa Fe Rugby) con 147 puntos.

Pese a no anotar desde hace varias jornadas, Emiliano Narvaja (Duendes) encabeza la tabla de artilleros del Litoral con 9 conquistas; el nuevo escolta con 8 es Juan Martín Vercesi (Provincial).

