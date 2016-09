Torneo del Litoral: con más presión, hubo más tries

La presión en el Litoral se canalizó a través de los tries. En la 5ª y última fecha de la zona Campeonato y las semifinales de la zona Reclasificación se registraron 43 conquistas, la segunda mejor marca de la temporada. Los destacados fueron: Tomás Kerz (Santa Fe Rugby) con 24 fue el goleador de la jornada y Mateo Escalante (Duendes) con 16 el mejor rosarino del fin de semana. En tanto, Crar apoyó 13 tries e igualó a Duendes y Provincial, quienes también habían logrado ese número anteriormente.

Con el cierre de la zona Campeonato se destacan los siguientes datos: el mejor equipo de dicha fase fue Jockey Club de Rosario con cuatro ganados y una caída (ante Old Resian). El Verdiblanco con el triunfo sobre Gimnasia estiró su invicto como local, pues jugó once encuentros y en todos se impuso, haciendo de las Cuatro Hectáreas un reducto inexpugnable en lo que va de la temporada 2016.

Además, Estudiantes fue el equipo más débil. El elenco de Paraná no ganó ningún partido, pues sólo obtuvo un punto bonus por marcarle cuatro tries a Jockey en la primera fecha. A los entrerrianos todos los equipos además de ganarles le sacaron puntos bonus, ya que todos sus rivales le marcaron cuatro o más tries.

En la pelea por ser el tryman del Regional, Emiliano Narvaja (Duendes) dio varias fechas de ventajas, pero el wing verdinegro despertó y volvió a marcar por duplicado, aumentando a 13 las conquistas en 2016 y liderando la tabla general en soledad. De cerca lo siguen Juan Rapuzzi (Duendes) y Juan Martín Vercesi (Provincial) con 10.

El dato negativo del fin de semana fue el descenso de Logaritmo a la segunda división del Litoral, en una fecha llena de tries el Matemático fue el único equipo que no logró vulnerar el ingoal rival.