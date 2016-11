Todo listo para el salto inicial

Se llevó a cabo la reunión de delegados de clubes de la flamante temporada de la Liga Provincial Copa Santa Fe, en la que se realizó el sorteo de zonas y del fixture de la competencia, que tendrá su apertura el próximo jueves en el estadio Víctor Comelli de Gálvez con el duelo entre Santa Paula y Racing de San Cristóbal.

La Liga Provincial sigue a paso firme rumbo a su salto inicial. El Salón Consular del Hotel Presidente fue el escenario en el que los equipos rosarinos conocieron su suerte. El evento contó con transmisión en vivo vía streaming por el sitio oficial de la Federación a raíz de la ansiedad que despertó en toda la provincia.

El Tala estará en la zona A y en la fecha inicial de la semana próxima recibirá a Atlético San Jorge, mientras que Atalaya integrará también ese segmento y será visitante de Colón de San Justo.

En el grupo B jugará Temperley, que viajará a Suardi en el inicio del certamen, y también integrará esta zona Talleres de Villa Gobernador Gálvez, que será local ante Firmat. En el segmento C quedó Sportsmen, al que le toca en suerte otro lindo duelo en casa ante Rivadavia Juniors.

Tras las palabras de presentación del vicepresidente Roberto Monti y la referencia a temas de interés para las instituciones (aporte económico del gobierno por cada fase, valores de entradas, seguridad, etc) se realizó el sorteo de grupos y así equipo por equipo fueron tomando su lugar en el “mapa” de las zonas que se proyectó en una pantalla prevista para la ocasión. Se diagramó el sorteo para que el azar determine nombres, pero también para que la geografía de la provincia y sus distancias no compliquen tanto las matemáticas de la economía de cada club.

En el grupo A quedaron San Lorenzo de Tostado, El Tala de Rosario, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Atlético San Jorge, Colón de San Justo, Adeo de Cañada de Gómez, Atalaya de Rosario y Atlético de Rafaela.

En la zona B jugarán Sportivo Suardi, Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Colón de Santa Fe, Atlético Sastre, CACU de Ceres, Firmat Football Club, Temperley de Rosario y Brown de San Vicente.

Y en el grupo C competirán Unión de San Guillermo, Sportsmen Unidos de Rosario, Rivadavia Juniors de Santa Fe, Santa Paula de Gálvez, Racing de San Cristóbal, Sport Club Cañadense, Ceci de Gálvez y 9 de Julio de Rafaela.

Tras esta etapa, Monti destacó la importancia del apoyo brindado hacia los clubes de parte del gobierno provincial y también dio detalles de lo que se volcará a las formativas. Luego se anunció la cercanía de la celebración de un convenio con la firma Molten y se tocaron más temas inherentes a la competencia para proceder a sortear los números de cada elenco para que se diagrame el fixture. Se tuvo en cuenta casos especiales para que no coincidan localías, así como pedidos de clubes que no podían ser local en la fecha de inicio, así como la necesidad de que Santa Paula sea dueño de casa en el partido inaugural.

De esta manera, la primera fecha de la zona A tendrá a Adeo vs. San Lorenzo de Tostado, Colón de San Justo vs. Atalaya, Gimnasia de Santa Fe vs. Atlético de Rafaela y El Tala vs. Atlético San Jorge.

En el grupo B la primera semana de competencia tendrá a Colón de Santa Fe vs. CACU, Brown de San Vicente vs. Atlético Sastre, Sportivo Suardi vs. Temperley y Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Firmat.

La zona C tendrá su fecha inicial con estos duelos: Santa Paula de Gálvez vs. Racing de San Cristóbal, Sportsmen vs. Rivadavia Juniors, Unión de San Guillermo vs. Sport Cañadense y Ceci vs. 9 de Julio.

El certamen otorga un ascenso al Torneo Federal y tras la competencia dentro de las zonas a dos ruedas todos contra todos, los mejores 16 elencos (del 1° al 5° de cada grupo y el mejor sexto) pasarán a playoffs. El receso se iniciará el 19 de diciembre hasta el 19 de enero.

Buen aporte de Manu en la NBA

Emanuel Ginóbili tuvo un partido sólido con 10 puntos (2 de 2 en dobles y 2 de 2 en triples) para la victoria de San Antonio Spurs sobre Detroit por 96 a 86. Pau Gasol anotó 21 con 6 asistencias. No jugó Nicolás Laprovittola.

Tres partido en la Liga Rosarina

Con tres encuentros continuará esta noche desde las 20.30 la acción del certamen local de primera A. Echesortu recibirá a Ciclón, Caova será local ante Alumni de Casilda y Regatas jugará con Municipalidad de Puerto San Martín. Para el martes pasó Gimnasia-Temperley.

El viernes Los Rosarinos Estudiantil le ganó a Atlético Fisherton por 87 a 71 y Náutico se impuso a Provincial 66 a 52.

En tanto, el viernes hubo fecha de la B y Atlantic superó a Saladillo por 83 a 72 para recuperar el liderazgo solitario. En los otros finales de la noche, Tiro Suizo le ganó a Rosario Central por 83 a 71, Universitario venció a Unión de Arroyo Seco en tiempo extra en cancha de Banco por 82 a 78, Newell’s se impuso a Maciel 86 a 74, Calzada a Libertad 87 a 73 y Talleres de Arroyo Seco a Red Star de San Lorenzo 64 a 62.

El Tablero

Liga A. En la jornada del viernes el único rosarino que vio acción fue Matías Bernardini, quien anotó 5 puntos en la derrota que sufrió su equipo Hispano Americano de Río Gallegos frente a Ferro por 90 a 83. Además, San Lorenzo superó a Peñarol de Mar del Plata por 89 a 59, Obras doblegó a Boca 107 a 86, San Martín Corrientes venció a Quimsa 89 a 81 y Libertad a Echagüe 84 a 74.

TNA. El viernes se disputaron cuatro encuentros, que tuvo como destacado el que Villa Ángela le ganó en Resistencia a Villa San Martín (Agustín Carnovale anotó 7 puntos) por 73 a 72, en tanto que Ciclista Juninense venció a Gimnasia La Plata 86 a 66. En el perdedor anotó 21 puntos el rosarino Lisandro Villa. Mientras, San Isidro de San Francisco doblegó a Unión de Santa Fe tras dos suplementarios 106 a 98 y Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay superó a Temperley 82 a 72. Además, Olimpo (Ramiro Iglesias) doblegó a Petrolero por 72 a 61, en tanto que Independiente de Santiago del Estero le ganó al Sportivo Las Parejas de Agustín Pujol 60 a 51. En el perdedor terminó con 7 tantos y 3 asistencias Mauro Tarrago, y Marco Luchi anotó 9 puntos. En el otro juego de la jornada del viernes, Atenas de Patagones superó a Huracán de Trelew (Lautaro Dadamo no anotó) 91 a 71.

Federal. Atlético Tostado venció a Unión de Sunchales 70 a 65, Sanjustino doblegó 91 a 76 al Central de Ceres de Enrique Lancellotti y Huracán de San Javier derrotó a Independiente de Oliva 89 a 83. Mientras, BH de Gualeguaychú le ganó a Peñarol de Rosario del Tala por 86 a 64 con 4 puntos de Julián Fernández y Regatas de Concepción del Uruguay doblegó a Ferro de Concordia 96 a 79 con 15 de Ale Burgos. En tanto, Nahuel Más fue titular e hizo 2 puntos para Huracán de San Justo en la derrota frente a Pedro Echagüe por 91 a 69.

Ecuador. El Iccan Macas del entrenador rosarino Juan José Pidal le ganó a Piratas por 81 a 77 en su quinta presentación. El elenco del ex Constitución marcha puntero e invicto.

Uruguay. El duelo entre Unión Atlética y Biguá se suspendió cuando estaba igualado en 79 a 22 segundos del final por ingreso de hinchas al campo. Omar Cantón llevaba 13 puntos en Unión.

Chile. El Deportes Valdivia que conduce Manuel Córdoba junto a Guillermo Maurino perdió 87 a 80 ante Concepción en el inicio de la Copa Chile, clasificatoria para la Liga de las Américas.