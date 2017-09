Tobio apenas si cumplió

El debut de Fernando Tobio en Central no escapó a lo poco que entregó el equipo ante Banfield. Se lo notó algo falto de ritmo. Y su rendimiento mermó en la segunda parte. Pero, al menos, Tobio no tuvo responsabilidad directa en ninguno de los goles. De todos modos, eso no exime al defensor. Apenas si cumplió. Por lo que nadie puede asegurar que se mantenga entre los once para el partido del miércoles ante Boca, por Copa Argentina.

Más allá de lo mal que defendió Central como equipo, el primer tiempo de Tobio fue correcto. Nunca se complicó, no falló en los cierres, y no tuvo participación en ninguno de los dos goles. En el primero, cuando Cvitanich dejó en el camino a Leguizamón, intentó sin éxito evitar que el delantero remate al gol. El marcador central no cometió infracciones y no perdió ningún mano a mano. Además, ganó de cabeza en el área rival.

Su primera falla notable se dio en el complemento, cuando fracasó en un cierre que intentó sobre el lateral izquierdo. Pero la jugada no terminó en una acción de riesgo. Y cometió su única falta del partido saliendo a cortar lejos del área, sobre Cvitanich. Y el equipo estaba muy mal parado en la acción del cuarto tanto, donde apareció Sperduti libre, dentro del área, para definir.

En cuanto a los números de Tobio en el partido, entregó 49 pases con un 72 por ciento de eficiencia; cometió una falta y recibió otra. Además, participó en tres cierres con acierto.

Se notó que Tobio no está al ciento por ciento de sus condiciones, especialmente cuando tuvo que jugar lejos del área. Habrá que ver ahora cuál es la evaluación de Montero sobre la tarea del defensor. Recién entonces se sabrá si seguirá en el equipo, o si regresará al banco.