Tobías Giorgis, rosarino de oro

La familia Giorgis sigue haciendo historia en el agua. Esta vez, luego de una gran participación en el Latinoamericano de esquí náutico, llegó el turno del Panamericano. Y nuevamente hubo buenas noticias.

Tobías Giorgis, con apenas 14 años, se consagró campeón panamericano Sub 17 en Overall en el certamen que tiene como sede a Chapala, en Jalisco (México). Uno de los tres hermanos Giorgis, dando una ventaja de tres años con respecto a sus competidores, además fue subcampeón en Slalom y en salto con rampa.

A un paso del podio

Por su parte, Ignacio, el mayor de los hermanos, fue 4º en Overall, Slalom y Salto en el torneo que se disputa hasta el domingo en el Boca Laguna Ski Club del estado mexicano de Jalisco, y que reúne a las categorías Open, Sub 21, Junior, Sub 13 y Veteranos.

Además, Argentina fue subcampeona Panamericana por equipos Sub 17 con Ignacio y Tobías Giorgis, Patricio Zohar y Paloma Giordano.