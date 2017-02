Tinelli tentó a la tenista María Sharapova para el “Bailando 2017”

El conductor Marcelo Tinelli, tentó a la tenista mundialmente famosa María Sharapova, para participar en “Showmatch” a través de Twitter.

A pesar que para este “Bailando 2017” se esperaba que no iba contar con tantas figuras internacionales, el conductor quiere que este año “Showmatch” vuelva con todo para brillar en la pantalla chica y para ello quiere contar con la tenista Rusa.

El contacto se dio en principio a través de un mensaje del movilero de “Intruso” Pablo Layus, quien consiguió un audio de la ex número uno de la WTA.

Glad you received the voice note from me! My Spanish needs work 🙈@get_charly https://t.co/1gFTfTmbKn

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 31 de enero de 2017