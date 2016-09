Tim Duncan estuvo de visita

A 48 horas de que Gregg Popovich bromeara y amenazara con multarlo con 2.500 dólares por cada día que Tim Duncan no se presentará a las prácticas, el miércoles la leyenda volvió: el retirado Duncan dijo presente en el segundo entrenamiento de los Spurs.

Mucho se ha hablado de que la franquicia texana tiene un lugar reservado para el nacido en Islas Vírgenes, aunque todavía no está claro cuál será este. De todas maneras, la presencia de Duncan en la práctica no hace más que reforzar esta idea y en los próximos días podría haber novedades al respecto. Algo es seguro: no estará en el banco de suplentes, porque según Popovich “es demasiado inteligente para eso”.

El manager RC Buford comentó: “Creo que está aprendiendo cómo es la vida después de jugar. Nos puede ayudar en muchas formas. Creo que debemos dar un paso atrás y tener un mejor entendimiento de cómo cree que puede encajar con nosotros y lo que además funcione para su familia. Pero el gimnasio se siente mejor cuando él está presente”.

Para Argentina, la nota de la jornada fue el tuit de la cuenta oficial de San Antonio con la bandera de Argentina y la foto de Emanuel Ginóbili, Nicolás Laprovittola y Patricio Garino en un momento de la práctica.

Otro que salió a la cancha fue el cañadense Nico Brussino, en la práctica abierta de Dallas ante su público. El ex Adeo integró el equipo Azul en el tradicional partido de inicio de temporada.