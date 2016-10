Tiempo de debate por el estacionamiento medido

La secretaria de Transporte y Movilidad municipal, Mónica Alvarado, concurrió ayer al Concejo Municipal para dar detalles de la propuesta para el nuevo pliego licitatorio, que la Municipalidad hizo pública a mediados del mes pasado.

Desde el oficialismo intentarán que el debate llegue al recinto este mes para lanzar cuanto antes la licitación; sin embargo, para que ello ocurra habrá que abrir el tiempo de las negociaciones.

Allí, ante los integrantes de la comisión de Servicios Públicos, Alvarado puntualizó los criterios que se tuvieron en cuenta en lo atinente a medios de pago, apuntando a la inclusión de tecnología. La funcionaria hizo especial hincapié en la aplicación de móviles, el uso de la web y la posibilidad de que los parquímetros permitan nuevos modos de pago.

En ese sentido, aseguró que será posible abonar con monedas de 5 y 10 pesos, próximas a crearse por el gobierno nacional; también se podrán utilizar las tarjetas Movi, de débito y crédito, a los fines de que la información se concentre y dirija al objetivo de lograr datos en tiempo real.

La secretaria subrayó que “el control pasaría a ser on line, a través del ingreso previo de las patentes en cada cuadra, siendo ello complementado con la posibilidad de que los sistemas a implementar generen alertas para que el usuario sepa que se le está por terminar el tiempo por el que pagó y para que, en consecuencia, pueda renovar por un nuevo lapso, siempre que sea menor a las tres horas, que es el tiempo máximo de permanencia”.

“Incluso en ese caso no será necesario que vuelva al lugar donde está el vehículo para resolver la cuestión mediante las aplicaciones móviles”, añadió.

En el final de su exposición destacó que “es importante que el usuario pueda elegir o hacer un prepago, como es actualmente, si es una o dos horas, para elegir la modalidad de pago justo, con la utilización de un explicativo y pueda darle fin. Si consumió menos del tiempo que solicitó, podrá abonar por el tiempo realmente estacionado”.

El presidente de la comisión, Carlos Comi, evaluó como “muy buena” la exposición de Alvarado en el Concejo. “El pliego incorpora tecnológicas que van a ayudar a que el usuario del estacionamiento medido pueda fácilmente, desde su teléfono o desde su computadora, adquirir las zonas que va a utilizar. Se apunta a la rotación de lugares donde es necesario conseguir lugar y eso es para que los vehículos no queden demasiadas horas estacionados”, indicó.

Luego, Comi hizo hincapié en que se vienen tiempos de negociaciones con los ediles de la oposición para lograr la aprobación del nuevo pliego. “Ahora empezará la ronda de charlas para buscar consensos, y si hay nuevas consultas evacuaremos las dudas. Espero que podamos tratarlo durante este mes, en las próximas cuatro o cinco sesiones, para poder hacer un llamado a licitación y que se inicie el funcionamiento del sistema a mediados de 2017”, concluyó el edil.

Por su lado, Osvaldo Miatello, del bloque Compromiso con Rosario, apuntó: “Nuestro sector planteó algunos interrogantes para lograr la ampliación de conceptos vertidos en el pliego”.

“Algunos de ellos fueron aclarados de manera satisfactoria, por lo que me siento satisfecho con el resultado de la convocatoria. Ahora hay que hacer un estudio aún más profundo para marcar posiciones de cara al debate”, agregó.

Finalmente Miatello consideró que, según su visión, “el sistema es correcto, ya que posibilita la rotación vehicular; ahora hay que buscar la forma de optimizarlo, sobre todo en lo que tiene que ver con el modo para cancelar la operación”.

Abrazo solidario a El Angel

La concejala Lorena Giménez, del Bloque Partido Progreso Social, convocó al abrazo solidario al servicio multidisciplinario El Ángel, que trata a niños con autismo y otros trastornos del desarrollo y psicomotrices en el Hospital de Niños Zona Norte. La movida tendrá lugar hoy, a las 11.30, en avenida De los Trabajadores 1331.

Hace unas semanas la edila alertaba sobre la situación que atraviesa este lugar, cuya directora está a punto de jubilarse y al no existir el respectivo cargo creado formalmente para reemplazarla no se sabe qué acontecerá con el funcionamiento del lugar. La misma situación presentan las profesionales que allí prestan servicios, quienes no poseen los cargos que formalicen la actividad que realizan.

Con este panorama el centro corre el riesgo de dejar de funcionar y que los chicos que reciben tratamiento deban recurrir a otras formas de atención, lo cual representaría un retroceso en el progreso que muchos han logrado con el abordaje multidisciplinario de sus afecciones.

Proponen un seguro para solventar una cuota societaria a una institución deportiva

El concejal Eduardo Toniolli presentó un proyecto de ordenanza que crea un Seguro de Protección Social para Deporte y Cultura para niños, niñas y adolescentes, consistente en un aporte mensual adicional a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que tengan entre 6 y 16 años de edad, a ser destinado al pago de la cuota societaria de una institución deportiva o cultural.

El edil peronista señaló que el proyecto “apunta a promover el acceso infantil y juvenil a disciplinas deportivas, artísticas o educativas no formales, con un aporte económico mensual otorgado por el municipio”, y agregó que “además de la ayuda que representaría para muchas familias que atraviesan una situación de vulnerabilidad, habría un beneficio secundario, en este caso para los clubes de barrios, bibliotecas populares, o instituciones similares –que suelen depender para su sostenimiento de subsidios o programas estatales otorgados ocasionalmente y por afinidad política–; y de aprobarse esta iniciativa percibirían recursos económicas permanentes por actividades que muchas veces brindan de manera totalmente gratuita”.

Según indica la iniciativa, quienes sean beneficiarios de la prestación deberán acreditar su asistencia a una asociación deportiva, cultural o educativa no formal de la ciudad, presentando el comprobante de pago de la cuota societaria. El monto del beneficio será del 20 por ciento de la Asignación Universal por Hijo, ajustándose automáticamente en futuros aumentos.

Luiego, Toniolli señaló que “en Rosario hay 38 mil beneficiarios de la Asignación Universal de entre 6 y 16 años”, agregó que la aprobación del proyecto “permitiría revitalizar esa enorme trama que se expresa en clubes, bibliotecas, asociaciones civiles, y organizaciones libres del pueblo en general”.