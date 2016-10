The Gay Gay Guys, alejados de los rótulos de género

Luego de cinco años tocando y recorriendo la escena local y nacional, la formación rosarina The Gay Gay Guys editó su primer disco de estudio titulado Degenerado, un material que muestra su estilo de rock directo con influencias que van desde “el glam al estilo Miranda o Babasónicos con el rock de Coki Debernardi, Intoxicados o Los Piojos”, según enumeró Juan Manuel Robles, vocalista de la banda, al tiempo que advirtió: “No renegamos de ninguna influencia y plasmamos esas guitarras bien crudas traídas de The Strokes, banda de la que fuimos tributo en un principio”.

El nuevo material tendrá su gran debut este domingo, a partir de las 21, en Berlín Pub (Pasaje Simeoni 1128), un show que contará también con la presencia de la formación Hot Pants como banda invitada.

En un primer momento, el título Degenerado hace referencia al “no género”, al menos puro, de la banda. “Mas allá de que hacemos rock, es difícil de encasillarlo en un subgénero. Eso tiene que ver con que la banda esta armada con la «deformidad» de cinco personas distintas, con gustos musicales, incluso, antagónicos”, aseguró Robles quien comparte formación con Tomás Martínez Codina (bajo), Nicolás Andino (guitarra), Iván Jiménez (guitarra) y Milton Gonçalves (batería).

Además, The Gay Gay Guys lleva consigo el objetivo de actualizar el rock en tanto el machismo que le fue, y le sigue siendo, propio. “La idea es actualizarlo en el contexto de lucha por la igualdad de género. Tanto desde el nombre de la banda como desde el nombre del disco, la idea es luchar contra ese machismo impuesto históricamente por el rock y traerlo a un presente en el que el mundo está pensando de una manera distinta y el rock no tanto, al menos en lo que tiene que ver con los máximos exponentes”, expresó Robles.

“Sería imposible negar la influencia de todo el rock nacional en este disco”, aclaró el cantante. Y agregó: “Pero de alguna manera es adaptar esa influencia, traerla un poco para acá, a lo que pensamos nosotros y el mundo en su evolución: la igualdad de género”.

Trabajo cooperativo

Degenerado fue editado por el sello Rock Villero, un proyecto que The Gay Gay Guys lleva adelante con otras diez bandas de la escena local. “Se trata de un proyecto cooperativo y muy mancomunado”, resumió Robles, que además adelantó: “Queremos recrear un poco lo que fue La Trova Rosarina o la «Segunda Trova» con Cielo Razzo y Degrade, que no se cortaban solos, sino que proyectaban juntos. Una cooperativa que busque formar un pacto, generar una estética en común que después se pueda proyectar”.

Este proyecto no es ajeno al gran crecimiento que la escena local ha tenido en los últimos años. “Los momentos vienen siendo cada vez mejores, la cantidad de bandas que hay va en ascenso permanente”, puntualizó Robles, quien además destacó la proliferación de los sellos discográficos locales como un indicador del momento significativo que se está viviendo. “Por ese lado está todo bien, el problema es que lo que te permite o no proyectarte a nivel masivo es el mercado. No hay empresarios que inviertan en la música en Rosario, al menos que yo conozca y hace bastante que estoy en esto. Además, no hay locales que otorguen, no digo ni beneficios ni ventajas, al menos acuerdos justos para hacer un recital. En «70/30» (uno de los temas del disco) hablamos de eso, relatamos cómo son los arreglos en los bares cuando querés tocar sin ser una banda del meistream”, concluyó el músico, adelantando que la velada del domingo contará con invitados especiales, la presentación de todos los temas del nuevo material y algunas canciones nuevas.

Debut “Degenerado”

