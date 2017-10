Terror en Reino Unido: hombre armado tomó rehenes en centro comercial

Un hombre armado ingresó al centro comercial AMF Bowl de la ciudad británica de Nuneaton, Warwickshire y tomó a dos personas como rehenes. Fuentes policiales respondieron al ataque al local y cercaron el perímetro, según informó el portal Telesur TV.

Por el momento, los efectivos recomendaron “no acercarse a la zona” hasta que puedan controlar el incidente. Aún no confirmaron si se trata de un ataque terrorista pero trascendió que el supuesto agresor padecería “alteraciones mentales”.

La Policía británica no brindó detalles pero testigos de la toma de rehenes publicaron numerosas fotos a través de las redes sociales.

El director ejecutivo de AMF Bowl dijo que dos de sus colaboradores son retenidos como rehenes por un hombre armado con una pistola”, informó en Twitter Sky News Newsdesk.

#BREAKING: a man armed with a shotgun has taken hostages at a bowling alley in Nuneaton, #UK pic.twitter.com/tepFo5dg2H

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 22, 2017