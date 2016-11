Teo repartió categoría, y depositó a Central en una nueva final

Ahora sí. En el momento cuando el equipo lo necesitaba para pasar a jugar la tercera final de Copa Argentina apareció. Jugó, hizo jugar a sus compañeros y calentó a los rivales. Metió un centro de primera para el gol de Marco Ruben. Se bancó un planchazo de Farré y cada vez que lo fueron a buscar fue inteligente para no responder. Y como si fuese poco, en el final frotó el botín derecho y dejó a Montoya de cara al gol. Teófilo Gutiérrez tuvo el mejor partido con la camiseta auriazul en el momento en el que las críticas ya eran casi inevitables.

Luego de un partido particular como el que tuvo con Boca, el colombiano respondió con fútbol en Formosa y comenzó a pagar la inversión y la confianza que Central le brindó hace ya unos meses.

El delantero puso su categoría al servicio del equipo y fue fundamental para desenredar la telaraña planteada por Leo Madelón. Se ubicó al lado de Lo Celso como una especie de doble enlace y cada vez que la tuvo siempre trató de dársela a un compañero mejor ubicado para generar fútbol.

Además fue inteligente cuando no entró en el juego propuesto por los defensores de Belgrano, ya que luego de que fue amonestado siempre trataron de sacarlo de partido. No come vidrio.

Teo dijo presente anoche en Formosa cuando el equipo así lo exigía. Fue solidario e inteligente cuando la pelota más quemaba. El colombiano comenzó en Formosa una relación de cariño con los hinchas canallas que seguramente cambiará a un sentimiento mayor si es que Central se queda con la Copa.

Hoy conocerá el rival de la final: el 14 de diciembre

Central conocerá esta noche su rival para la final de la Copa Argentina. Es que hoy en San Juan se enfrentarán River y Gimnasia y Esgrima La Plata. La final se disputará el 14 de este mes en sede y horario a confirmar. Aunque según averiguó este diario la misma sería en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Será la tercera final del Canalla de manera consecutiva en esta competencia y los hinchas quieren que “la tercera sea la vencida”. ¿Será así?