Teo: “No hay excusas de nada”

Teófilo Gutiérrez sabe que transita un semestre especial. Es que a partir del rendimiento que muestre en Central, el delantero colombiano tendrá chances de ser convocado al seleccionado de su país, que en este tiempo se jugará su clasificación al próximo Mundial de Rusia 2018.

Con la ventaja de haber realizado la pretemporada completa, sin padecer inconvenientes físicos, Teo se siente a pleno en todo sentido. Y apuesta a que será el jugador importante que todo equipo necesita. Feliz por su momento, el delantero no ve la hora de que empiece a rodar la pelota en el campeonato argentino.

“Ya con el deseo de que empiece el campeonato, gracias a Dios hay una fecha estipulada y esperemos que podamos competir de la mejor manera sabiendo que se demoró demasiado el inicio, pero se ha estipulado así y hay que aceptarlo”, planteó Gutiérrez.

Y luego contó: “Hemos entrenado a full para empezar de la mejor manera y sabiendo que tenemos que apuntarle a la clasificación para las copas internacionales para estar en la lucha de cosas importantes”.

—Teniendo en cuenta que hiciste toda la pretemporada, ¿cómo te estás sintiendo?

—Eso es un plus para mí. Estoy a tope, y esa es la base para un deportista de alto rendimiento hacer una buena pretemporada y estar a la altura porque el fútbol argentino exige estar bien físicamente y mentalmente. Estoy bien, estoy motivado, contento y espero demostrarlo en cada partido y en cada situación del encuentro. Y así poder ser vital para el grupo y para mis compañeros dentro de la cancha.

—¿Puede decirse que estás disfrutando ahora?

—Es la felicidad de un jugador, de cualquier persona, estar en óptimas condiciones para que así se le pueda requerir y adquirir el resultado que todo jugador necesita. Para mí va a ser siempre una exigencia que mis compañeros y la gente me exijan mucho, eso te lo transmiten en el día a día. El cariño de la gente, el trabajo que tú has hecho, dónde has pasado. Y acá no es la excepción. Siempre trabajé para eso, soy muy autocrítico y siempre me evalúo de esa manera. Me lo ha exigido mi carrera, y por eso donde voy dejo mi huella. Gracias a Dios rematé el año pasado de la mejor manera, con un nivel muy bueno y eso me ha ayudado a que me citen a la Selección que es uno de mis objetivos, vestir la camiseta de mi país. Eso me lo ha dado estar y demostrar en Rosario Central.

—Se viene un semestre especial para vos. La selección se juega la clasificación al Mundial y te quedan seis meses en Central para demostrar todo lo que quisiste dar desde que llegaste al club.

—Sí, el estar compitiendo y estar en un nivel muy alto y en un equipo donde me he compenetrado, a pesar del poco tiempo que llevo. Ahora, con la ayuda de Dios, espero empezar el campeonato en un nivel óptimo. Y también darle mucho al equipo en todos los sentidos. En recuperar, posicionarme bien, estar desequilibrando a la defensa rival, en asociarme con mis compañeros, y también tener ese olfato goleador. Creo que no hay excusa de nada, hay que demostrarlo en cada partido, también los rivales se están preparando para eso. Quiero dar siempre lo mejor de mí en estos seis meses que me quedan y poder disfrutarlo, ser feliz. Y que me den confianza, porque con confianza puedo hacer muchas cosas.

—En tus palabras se nota autoexigencia ¿Pensás que los hinchas te van a pedir ese plus al no haber tenido problemas en hacer la pretemporada? ¿Vas a convivir con eso?

—Sí, gracias a Dios y a mis compañeros el trabajo que he hecho ha sido bueno. Pero no estoy conforme con lo que he hecho tampoco, y creo que tengo que dar mucho más porque lo puedo dar. Y ustedes también, como periodistas, lo exigen, y eso me pone feliz porque cuando me exigen me hace sentir importante. Gracias a Dios estoy sano y puedo disfrutar del fútbol.

No ahorró elogios para el DT

Teo Gutiérrez no ahorró elogios a la hora de referirse al trabajo que viene realizando Paolo Montero con el plantel. El colombiano se encargó de destacar la tarea del DT uruguayo con el plantel del Canalla, y también la de sus colaboradores directos.

—¿Qué te pide Paolo en la cuestión táctica?

—Es un entrenador que tácticamente trabaja muy bien. Tiene preparadores físicos muy buenos y esa enseñanza que le dejó haber jugado tanto tiempo en Europa va a ser muy importante. Y creo que lo está plasmando dentro del equipo. Es un director técnico serio, muy disciplinado, y nos va a dar cosas importantes para rematar el campeonato de la mejor manera, y poder pelear ahí arriba.

—Se te vio jugar unos metros más retrasado ante Vélez.

—Sí, es la filosofía del 4-4-2. Me meto en esto porque fue lo que planteó el cuerpo técnico, respetando la idea de él. Lo hemos trabajado en este mes y medio y nos ha funcionado. Gustavo (Colman) un poco más de ocho nos puede dar fútbol, lo ha demostrado. No tenemos a algunos jugadores importantes que se han ido y esperemos que se sume alguno más de nivel y que venga a sumar sabiendo que tenemos un gran equipo y hay que demostrarlo. El entrenador quiere eso, vamos a trabajarlo y hacernos a fuertes mental y físicamente. Y también el cariño de la gente va a servir para terminar el torneo de la mejor manera.

—¿Llegan como esperabas?

—Sí, ya sacamos el chip de lo que pasó el año pasado. Metimos otro chip, es el de Montero que es un gran DT y lo va a demostrar, va a dar que hablar acá en Rosario y porque tiene un manejo de grupo muy importante. Hay que asimilar y recapacitar lo que hicimos mal el año pasado, y sumar en este barco que va en camino. Hay que sumar y trabajar.

Siguen las prácticas en Arroyo Seco

El plantel canalla entrenó en doble turno en el predio de Arroyo Seco. Además de los habituales ejercicios físicos y futbolísticos correspondientes, hubo 28 jugadores que realizaron un test de hidratación durante el turno matinal.

En cuanto a los jugadores que se reponen de distintos problemas físicos, ayer no hubo alta médica para ninguno. El grupo lo componen cinco futbolistas. Dos de ellos, Mauro Cetto y César Delgado, transitan la última semana de recuperación tras los desgarros musculares que sufrieron. Otros dos, Hernán Menosse y Gustavo Colman, se reponen de mialgias. Mientras que José Luis Fernández, el último en cuestión, sigue con dolor en el cuádriceps, donde recibió un golpe directo jugando el amistoso del sábado pasado ante Vélez.

Los auriazules volverán a entrenar en la tare de hoy, nuevamente en el country. Mientras que mañana y el viernes habrá ensayos matinales. La semana de trabajo finalizará el sábado por la mañana, cuando los dirigidos por Paolo Montero disputen el octavo partido amistoso de la pretemporada. Eso será ante Villa Dálmine en el Gigante de Arroyito.

Carrizo firmaría y se sumaría al plantel

Federico Carrizo estaría este miçercoles en Rosario para cumplir con el trámite de la revisión médica. Luego de ello, firmará el contrato que lo unirá con la entidad Canalla por dos temporadas y media, hasta mediados de 2019. Como el entrenamiento del plantel será por la tarde en el country de Arroyo Seco, no se descarta que Pachi pueda participar del ensayo e incorporarse al plantel que conduce Paolo Montero para realizar el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.