Teo: “No estoy feliz porque no juego; todos los días quiero estar y ser el mejor”

Sorprendió. Teófilo Gutiérrez generó serias dudas sobre su continuidad en Central después de fin de año. Y lo hizo más allá de que el contrato a préstamo que firmó el colombiano con los auriazules caduca el 30 de junio de 2017.

Teo habló ayer después del entrenamiento matinal realizado en Arroyo Seco. Y lo hizo tras la confirmación, de parte de Coudet, de que el delantero cafetero será titular mañana en La Bombonera. Sin embargo, la cara y los gestos de Gutiérrez, poco tuvieron que ver con alguien que se encuentre a gusto con su presente.

Al mejor estilo Juan Román Riquelme, Teo confió: “No estoy feliz porque no juego”. Y también entregó sensaciones encontradas respecto de su rendimiento futbolístico durante el tiempo que lleva en la entidad de Arroyito.

—¿Te sentís en deuda con lo hecho hasta ahora?

—No, en deuda no. No tengo que demostrarle nada a nadie. Si vine aquí fue porque quise. Es una experiencia que quiero probar, y hay que esperar hasta los últimos partidos a ver cómo me va. Y si no, tomar la mejor decisión para mí, y ser agradecido con todos.

—¿Existe la posibilidad de que a fin de año puedas irte?

—Creo que uno tiene que ser inteligente, tiene que saber en qué momento las cosas van bien, y cuando no van tan bien. Tengo que ser sincero, ante todo, saber que el grupo y los compañeros están por delante.

—¿Estás feliz en el club?

—No me pueden pedir que esté feliz en dos meses, si no conozco nada. Conozco la ruta desde mi casa hasta el entrenamiento, y el shopping. Soy un profesional. Apenas llevo dos meses acá, no me pueden pedir que sea feliz. No estoy feliz porque no estoy jugando y amo el fútbol, todos los días quiero jugar y ser el mejor, quiero darle un pase a un compañero para que haga un gol, o festejar yo.

—¿Te vas a evaluar de acá a diciembre?

—Sí, y también el cuerpo técnico. Ellos también tienen que hacer su evaluación. Y yo con el grupo tengo que ser sincero, conmigo mismo. Y decir si estoy, si no me siento bien, si quiero dar un paso al costado o si confían en mí. Pero creo que todo es la confianza.

—¿Y si clasifican para jugar la Copa Libertadores? ¿Evaluarías irte de todos modos?

—Ahora lo más importante es el objetivo de la Copa y ganarla.

—Has hecho goles en todos lados pero en Central no te ha tocado convertir. ¿Eso te genera presión extra?

—No, llevo muchos goles en mi carrera. No soy un goleador goleador. Me gusta más jugar con la pelota. Es mi estilo y lo perfecciono día a día para ser mejor. Aquí hay un estilo de juego y hay que respetarlo.

—Se te nota algo incómodo, fastidioso…

—Ustedes me hacen las preguntas y yo les respondo sinceramente. No puedo engañarme a mí mismo, tengo que decir lo que siento, y si a alguien no le gusta, una pena. Soy así.

Sufrió con la lesión

Como no podía ser de otra manera, Teo fue uno de los que sufrió la derrota de Colombia ante Argentina el pasado martes.

Es que Gutiérrez fue convocado para integrar su selección en la mayoría de los cotejos de estas Eliminatorias. Pero ahora, las últimas lesiones padecidas, y su presente con poca participación en Central, le costaron no ser citado por Pekerman.

—¿Te pegó fuerte el no ser convocado para estar en la selección de tu país en esta última doble fecha de Eliminatorias?

—Lo de la Selección es obvio, cuando no estás jugando en tu club, no puede ser convocado. Es algo parecido a cuando hacés mil goles en tu club, y te citan, y después no hacés goles en la Selección. Es como que quedás vacío.

—¿Te costó ver desde afuera al partido de Colombia ante la selección Argentina?

—Lo sufrí con mi familia al partido con Argentina. Si el Mundial fuera ahora, estaríamos eliminados. Es muy duro eso, y es difícil terminar el año arrancando de atrás. Hay que ponerle el pecho y el corazón a esto.

“Soy hincha de River”

No hay lugar a dudas de que, por su reciente pasado Millonario, jugar frente a Boca representa algo especial para Teo Gutiérrez. Esta sensación se potenció ayer, cuando el futbolista se declaró, además, “Hincha de River”.

—¿Es especial para vos jugar frente a Boca?

—Ya lo he dicho soy hincha de River, nada extraño, nada raro. Saldré a disfrutar el partido, como muchos que he jugado, como otros clásicos que he jugado, y como uno más de mi carrera. Además, hay que asumirlo con responsabilidad, con altura, y demostrar, obviamente en la cancha, jugando en equipo.

—Siempre te gusta estar y no debe haber sido simpático ver desde afuera el partido pasado ante Boca por la Copa.

—Si me toca jugar o no, voy a estar ahí con el grupo, porque siempre he sido así. Si no me toca jugar, tengo que aceptar que el compañero está bien, está diez puntos y le puede rendir al equipo como el cuerpo técnico quiere. Hay que aceptar las cosas, agachar la cabeza y darle para adelante. El fútbol es así y te da revancha.

“Nos faltan dos partidos para ganar algo importante”

Después de haber integrado el banco en los últimos dos partidos, en el triunfo ante Boca por la Copa Argentina, y en el empate frente a Independiente en Arroyito por el torneo local, Teo Gutiérrez regresará mañana ante Boca a la titularidad.

—¿Cómo tomás esta chance de estar, otra vez, desde el arranque?

—Hemos trabajado muy bien en esta semana. Fue una semana de fecha Fifa que nos vino bien a todos para recuperar a los que estaban lesionados. Es fundamental sumar de a tres en el campeonato, aunque sabemos que nuestro objetivo es la Copa. Nos faltan dos partidos para ganar algo importante con este club, y los compañeros lo saben, el grupo lo sabe y el cuerpo técnico también. Vamos a tratar de hacer un buen partido con Boca y a disfrutarlo.

—¿Qué representa para vos volver a tener la chance de ser titular?

—Lo tomo con tranquilidad, sabiendo de que no venía jugando y que el compañero lo venía haciendo mejor. Ya todos saben lo otro, lo de las lesiones. Queda sólo sumar en estos partidos y, con la ayuda de Dios, ganar la Copa. Y que el grupo pueda disfrutar.

—¿Cómo se trabaja desde lo mental para pensar en Boca y no en la Copa Argentina, que es el objetivo más importante del equipo?

—Son partidos que todo el mundo quiere jugar por la dimensión que tiene y porque el rival sale a jugar. Va a ser un partido abierto y esperemos estar a la altura. Es un equipo que sale a jugar y a atacar, más en su cancha. Así que nosotros tenemos que hacer un partido inteligente.