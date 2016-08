Teo estuvo por debajo de la expectativa

La presentación oficial de Teófilo Gutiérrez ante el pueblo canalla dejó que desear. Y el concepto seguramente que estará contaminado por la decepción que provocó el resultado en el Mundo Central. La expectativa para este debut era muy alta, y el empate ante Defensa y Justicia en el Gigante de Arroyito no conformó a nadie.

Es cierto que hubo interesantes y productivas conexiones ofensivas de Teo con Ruben, Lo Celso y Montoya. Esto es tan cierto como que el colombiano no pudo imponer su presencia. Algo que quedó claramente de manifiesto en el segundo tiempo, cuando Central más lo necesitó. La jerarquía del colombiano está fuera de discusión. Y si bien este fue su primer partido oficial con la casaca auriazul, tendrá que encontrar la forma de asumir un mayor protagonismo.

El arranque del partido fue prometedor: al minuto de juego habilitó a Ruben en el área, y a los 3, el arquero le desvió un remate al córner. Después, entregó destellos de su clase desprendiéndose de la pelota casi siempre a un toque y con precisión, y ocupando espacios con inteligencia.

El momento cumbre de su participación se dio a los 38, cuando Montoya desbordó por derecha, y sacó un centro rasante a la altura del área chica. Teo apareció para tocar la pelota a la altura del segundo palo, pero el arquero Rossi achicó espacios a tiempo y desvió el disparo al córner.

En el segundo tiempo, ya sin Ruben, Central se transformó en un equipo más terrenal. Y Teo no gravitó. Casi no participó del juego cuando más se lo necesitaba.

El colombiano no consiguió marcar presencia. Ni tampoco pudo transmitir demasiado desde su intermitencia. Es más, hasta se lo notó fastidioso por la falta de volumen futbolístico que mostró el Canalla en ese complemento.

Por si esto fuera poco, sobre los 27 minutos, Teo debió ser reemplazado por pedido propio, tras padecer una molestia muscular en la pierna derecha.

En sus poco más de 70 minutos en cancha, Gutiérrez protagonizó dos situaciones de gol, entregó 20 pases (sólo 4 incorrectos), cometió 1 falta (no recibió ninguna) y le sancionaron una posición adelantada. Pero, más allá de que el primer tiempo lo jugó completo, la diferencia en los números entre etapas es muy marcada. En el complemento, Teo no contó con situaciones de gol, apenas entregó 4 de los 20 pases totales, y cometió la única falta del encuentro.

Ruben y ¿un susto?

Además de no conseguir el resultado ideal, Coudet tuvo otros motivos para irse preocupado. Es que tanto Marco Ruben como Teo Gutiérrez debieron dejar el terreno por problemas físicos.

En el caso de Ruben, no salió a jugar el segundo tiempo por un golpe directo en la cresta ilíaca derecha (a la altura de la cintura). El goleador no está descartado para jugar el miércoles frente a Atlético Rafaela por Copa Argentina. Pero tampoco se puede asegurar su presencia.

El caso de Teo es diferente: el colombiano está convocado para jugar por la selección de su país y no estará ante los rafaelinos en Santa Fe. De todos modos, habrá que seguirlo de cerca, ya que sufrió una molestia en el isquiotibial derecho y no descartan que haya padecido una distensión.

Pensando en Rafaela, los auriazules volverán a entrenar hoy. El Chacho evaluará a Germán Herrera, que se repone de una lesión muscular. Y contará con Fabián Bordagaray que, con este panorama, tiene chances de ser titular.

“Duele perder puntos acá”

“Hicimos un primer tiempo bárbaro, generamos situaciones y se vio un poco de lo que venimos trabajando; pero en la segunda parte nos metimos en el ritmo de Defensa, que empezó a hacer un partido prolijo, y todo nos costó un poco más”, dijo Eduardo Coudet a la hora de analizar el primer partido de su equipo en el torneo.

El Chacho, que ayer no estuvo en el banco por una sanción disciplinaria, reconoció luego que el resultado le generó cierta decepción. “Nos duele perder dos puntos acá en casa, y más con un rival que no nos provocó situaciones de riesgo, no nos patearon al arco”, señaló el DT auriazul

Desde su óptica, Coudet se mostró conforme con los primeros 45 minutos del equipo, aunque faltó convertir el gol.

“Lo del primer tiempo se acerca mucho a lo que pretendemos, especialmente en ofensiva, ya que, tanto los volantes internos como los delanteros tuvieron situaciones de gol, eso lo que tenemos que repetir”, explicó el técnico Canalla.

Por último, a la hora de realizar un balance de los aspectos positivos, Coudet dijo: “Si me tengo que quedar con algo del partido, es con los primeros 45 minutos. De sostener ese juego nos va a dar rédito”. Y también ponderó el trabajo de la última línea: “Defensivamente estuvimos correctos, no nos generaron peligro, y uno siempre quiere mantener el arco en cero”.

Becker, afuera del banco

En la previa, la única sorpresa estuvo en la conformación del banco. Es que a último momento, Eduardo Coudet convocó al delantero Agustín Coscia para reemplazar a Pablo Becker. ¿Los motivos? Es que el volante de Los Quirquinchos fue inscripto el jueves, en el cierre del libro de pases, por Arsenal y Defensa y Justicia. Y si firmaba planilla para el cotejo de ayer, se quedaba sin chances de ser negociado. Por eso, ayer por la mañana, quienes manejan los destinos del jugador tomaron la decisión de que no estuviera entre los relevos. Y en consecuencia le comunicaron la determinación al club, por lo que Becker quedó fuera del banco de suplentes.

Además, por lo que pudo averiguar este diario, el futuro del mediocampista de 23 años estaría en la entidad de Florencio Varela, donde emigraría a préstamo por un año. “Me gusta muchísimo”, dijo el técnico del Halcón, Ariel Holan, al término del partido que su equipo igualó con Central.

En cuanto a Coscia, el sumarse a la concentración le llegó como un premio. Es que el delantero de 19 años había convertido los dos goles del triunfo de la reserva en el partido del viernes. Pero además, también había anotado tres tantos jugando en cuarta de AFA, su divisional, hace una semana. Incluso en el dorsal de la camiseta que utilizó estaba tachado el apellido de Becker.

Venta de entradas

Desde mañana comenzará la venta de entradas para el partido que afrontará Rosario Central por Copa Argentina.

Eso será el próximo miércoles en la ciudad de Santa Fe, cuando los auriazules se midan con Atlético de Rafaela por 16avos de final de la competencia en cancha de Unión. El Canalla avanzó de ronda tras eliminar a Villa Mitre de Bahía Blanca en 32avos.

Las localidades para ese encuentro podrán adquirirse en las boleterías del Gigante, en el horario de 10 a 18. El valor impuesto por la organización del torneo es de 150 pesos para las generales y 300 para adquirir plateas.

El expendio continuará el martes, en el mismo lugar y horario. Y, en caso de que haya un remanente de entradas, también se venderán el miércoles. Esto será en el mismo lugar, pero solamente en el horario de 10 a 13.

