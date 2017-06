Teo en Central, un final que no sorprende

Se terminó. Ya no hay ninguna chance de que Teófilo Gutiérrez pueda seguir vinculado a Central. El próximo 30 de junio finalizará el convenio a préstamo que unió al delantero con la entidad de Arroyito durante un año. Y así Teo podrá cumplir con uno de sus sueños: regresará a Junior de Barranquilla, club donde se inició profesionalmente. Los colombianos confirmaron ayer que compraron el pase de Gutiérrez a Sporting Lisboa de Portugal en una cifra que ronda los dos millones de euros.

En Central, en tanto, la noticia no tomó por sorpresa a nadie. Es más, en los últimos días, quedó demasiado expuesto que no había movimientos por tratar de retener a Teo. No los hubo de parte de la dirigencia, y tampoco del lado del cuerpo técnico que comanda Paolo Montero.

Desde lo futbolístico, lo del cafetero fue de menor a mayor. Y su mejor rendimiento quedó a la vista en este primer semestre de 2017. En los seis meses anteriores, ya sea por alguna lesión o por cuestión de adaptación, a Teo le costó.

En total, el delantero de 32 años disputó 25 partidos con la casaca auriazul, de los que fue titular en 23; 21 juegos fueron por el torneo de primera división de AFA, y los 4 restantes por Copa Argentina. Marcó 5 goles (Boca, Tigre, San Lorenzo, Racing y Talleres), entregó 9 asistencias, recibió 7 tarjetas amarillas, y 2 rojas.

Los directivos auriazules esperan reunirse con Teófilo Gutiérrez durante el día de hoy. Y en esa charla cerrarían algunos detalles de su partida. Por lo pronto, Teo no estará en el partido final del torneo en San Juan, ya que se encuentra suspendido. Y el lunes estaría volando rumbo a Barranquilla junto a su familia.

Lo esperan en Barranquilla

El encargado de adelantar la noticia en Colombia fue el papá del jugador, Don Teófilo. “Teo va a Junior, ya todo está arreglado para regresar a Barranquilla el lunes”, dijo el padre del delantero ayer por la mañana en Radio Alegre de Barranquilla. “Estoy con alegría de que Teo pueda regresar a su club amado y cumplir los objetivos que tiene en mente. Es un sueño para él ser campeón con Junior”, señaló Don Teófilo a la hora de confirmar la información que circulaba desde hace un par de semanas, la posibilidad de que Teo fuera repatriado por Junior.

Y la confirmación oficial llegó de la mano de Alejandro Char, alcalde de Barranquilla y hombre fuerte del Junior. “Tengo que decirles que hay acuerdo entre Sporting y Junior. Teo Gutiérrez es nuevo jugador del Junior, en los próximos días estará con nosotros y tendrá un contrato por tres años. Los derechos deportivos serán de Junior”, aseguró Char en su cuenta de la red social tweeter. “¡Tremenda primicia! Barranquilla entera lo pedía y hoy lo confirmamos: @TeoG29 se vestirá nuevamente como tiburón, ¡Vamos por la 8va!”, escribió el alcalde barranquillero.

¿Se va Bordagaray?

Fabián Bordagaray podría regresar a Defensa y Justicia. Es una posibilidad y aunque no lo confirman, los directivos auriazules la estudian. En agosto del año pasado, Central le compró al Halcón el 90 por ciento del pase en una cifra cercana al millón de dólares. Pero aún no pagó todo.

Según lo que pudo averiguar este diario, Montero no tendría a Bordagaray en los planes. Por lo tanto, la dirigencia ya hizo sondeos sobre el posible retorno del atacante.

Bordagaray jugó 18 partidos, 12 de ellos como titular (15 por el torneo local y 3 por Copa Argentina). En esos encuentros, anotó 3 goles (Sarmiento, Aldosivi y Atlético de Rafaela).

Las bajas producciones de Bordagaray en los últimos dos encuentros, en los que Montero lo incluyó como titular, habrían terminado de decidir al técnico para dejar de tenerlo en cuenta de cara al futuro.

Con San Juan en la mira

Tras el agónico empate conseguido el martes por la noche en el Gigante ante Talleres de Córdoba, los auriazules volvieron a entrenar ayer por la tarde en Arroyo Seco. De esta manera, los dirigidos por Paolo Montero iniciaron la corta preparación que tendrán de cara al juego de este sábado, cuando visiten a San Martín en San Juan, en el marco de la última fecha del torneo.

Para ese compromiso, el DT Canalla ya sabe que no podrá contar con tres jugadores suspendidos. En esa situación se encuentran Teo Gutiérrez (expulsado ante los cordobeses), Gustavo Colman y Hernán Menosse (ambos llegaron a la quinta amonestación acumulada). Pero, además, Montero aguarda tener novedades hoy sobre Javier Pinola.

A última hora de la jornada se conocerá el fallo del Tribunal de Disciplina de AFA respecto de la tarjeta roja que vio el defensor jugando ante Banfield. Si Pinola recibe dos fechas de suspensión, o más, se quedará fuera dl duelo ante los sanjuaninos. En caso contrario, Montero lo tendrá a disposición para jugar el último partido del campeonato.

En este sentido, los auriazules presentaron ayer ante el Tribunal un compacto de imágenes para probar que Pinola estuvo mal expulsado por Darío Herrera. En su informe, el árbitro del encuentro detalló que Pinola le aplicó un golpe en el rostro al jugador de Banfield Brian Sarmiento. Por lo que el defensor Canalla podría recibir dos fechas de sanción.

El que seguro estará en condiciones de regresar al equipo es Washington Camacho, quien ya purgó la fecha que debía por acumulación de amonestaciones.

En cuanto a los que fueron titulares ante Talleres, Montero tendrá que evaluarlos desde lo físico para saber si todos estarán a disposición para lo que viene. Por ahora, no hay señales que marquen lo contrario.

Los auriazules entrenarán hoy por la mañana. Y repetirán mañana, también en horario matutino. Por la tarde, a las 18, volarán desde el Aeropuerto de Fisherton con destino a San Juan en chárter.

Se complicó la Copa

Defensa goleó a Temperley y dio un paso fundamental para lograr la clasificación a la Sudamericana. Por lo tanto, complicó las posibilidades de Central de conseguir al último boleto. Tras el éxito de ayer, los de Florencio Varela le sacaron tres puntos de ventaja al Canalla con tres en juego. En este escenario, los auriazules tendrán que ganar su partido del sábado en San Juan y esperar que Defensa pierda como local ante Gimnasia. De darse estos resultados, Central se quedaría con el pasaje.