Teo, desubicado por su ego

Del más alto peldaño al sótano más profundo. Así fue el partido que tuvo ayer en La Bombonera Teófilo Gutiérrez. El delantero colombiano marcó el primer gol con la camiseta de Central, pero en el festejo se olvidó que era jugador canalla y su amor por River lo dejó expuesto. Gesto haciéndose la banda en el pecho mirando a la tribuna y a las duchas cuando el cronómetro marcaba 21 minutos. Previo a la roja, se peleó con todos…

Teo no fue profesional al hacer la seña de la banda con su mano derecha. No fue profesional en este fútbol donde lo que hizo es tomado como incitación a la violencia (como debe ser). Si lo hubiera echo varios años atrás solamente hubiera quedado como una anécdota del partido, pero hoy no lo puede hacer.

Lo cierto es que ayer, la figura rutilante del mercado de pases del fútbol argentino fue expulsada por hacerle señas a la hinchada local. A Teo sólo le importó su ego, el mismo que comparten varios de los jugadores de su talla. Aquellas declaraciones del viernes en conferencia donde reiteró su amor por el Millonario fueron sinceras. Pero no hay dudas que esa condición ayer le jugó en contra.

Para muchos después de lo de ayer fue el final de la relación de los hinchas canallas con el colombiano, para otros no. Pero lo que sí es una cuestión indiscutible es que mucho dependerá de la suerte que tenga Central en la Copa Argentina y cuál será el aporte de Teo.

Este jugador con marcada categoría ayer dejó de pasar la chance de que los simpatizantes auriazules se enamoren de él porque antes del gol estaba haciendo un partidazo en La Bombonera.

Coudet: “Fuimos superiores”

Con sensaciones ambiguas. Así se mostró Eduardo Coudet a la salida del vestuario visitante de La Bombonera. El entrenador canalla destacó el partido que hizo su equipo, habló del arbitraje de Darío Herrera y de los yerros propios que provocaron el gol de Boca.

“Dimos otro pasito más. No se cuantos equipos vienen a La Bombonera y le pueden quitar la pelota a Boca”, comentó el Chacho. Y luego agregó: “Preparamos un partido para ganarlo y poder manejar la pelota. Con dos delanteros se hace más fácil. Fuimos superiores”.

Al ser consultado sobre la situación particular que vivió Teo, comentó: “Le venía bárbaro este gol. Estaba mucho mejor, le faltaba convertir. Pero ya está. La expulsión no la pude ver”.

Y a la hora de hablar sobre el arbitraje de Herrera, expresó: “De la expulsión no puedo opinar porque había mucho tumulto. Las otras las vi porque tenía el televisor ahí. Son raras las dos jugadas (la infracción de Fabra a Ferrari y la jugada en que le marcaron offside a Camacho), pero no se pueden hacer nada”.

Por último, a la hora de hablar del yerro defensivo del cual vino el gol de Boca, sentenció: “Me da bronca que las jugadas de ellos fueron errores nuestros. Hay que seguir trabajando”.

El dato: 11 son los partidos que hace que Central no gana en condición de visitante. El último triunfo en rodeo ajeno fue el 28 de febrero pasado cuando venció 3-0 a Colón, en Santa Fe. Luego empató 5 y perdió los 6 restantes.