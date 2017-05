Teo: “Creo que ellos están más preocupados”

Lejos de cualquier nerviosismo previo a un juego como el que se viene. Sabiendo exactamente qué contestar y cómo. Con picardía, pero siempre con respeto. Teófilo Gutiérrez habló tras el entrenamiento de ayer del Clásico del fin de semana ante Newell’s. El colombiano, ya baqueano de grandes batallas, analizó a Central y al rival. Pero hizo hincapié en lo que tiene que hacer el equipo de Paolo Montero para quedarse con un buen resultado en el Parque Independencia. “Creo que ellos están más preocupados”, tiró uno de los jugadores de mayor jerarquía entre los 22 que estarán el domingo en el campo de juego. Y a la hora de fundamentar su afirmación, explicó: “Nosotros estamos jugando bien, estamos haciendo sociedades y eso nos hace cada día más fuerte, a pesar del resbalón que tuvimos el fin de semana”. Más tarde, al ser consultado sobre cuál será la estrategia del rival, considerando la propuesta que tuvo en el Clásico pasado, Teo vaticinó: “Newell’s va a salir a buscar el partido, tiene jugadores con qué y va a salir a jugar. Nosotros tenemos que esperar, tenemos que esperar que ellos nos ataquen, son locales. Y después nosotros a mostrar el arma fundamental que tenemos”. —¿Es una revancha para vos teniendo en cuenta el resultado adverso del último Clásico? —No, es un partido común para mí. Es el Clásico pero yo juego cada fin de semana para sumar tres puntos. Sí lo voy a vivir con mucha pasión. —¿Qué plan de juego deben llevar a cabo para obtener un resultado favorable? —Tenemos que darle mucha importancia a la pelota. Tenemos que sacar esa jerarquía que tenemos. Después hay que llegar al área y aprovechar las falencias que ellos tienen en algunos sectores. Hay que hacer un partido redondo. Ellos saben que vamos a ir a la cancha de ellos a buscar el partido. Tengo fe que vamos a sacar un buen resultado por como venimos jugando. Va a ser una linda prueba para nosotros, para saber para qué estamos. Teo dice de Los días previos. “Es una semana muy especial. La vivo con mucha pasión al igual que mis compañeros. Trato de estar tranquilo. De estar con mucha calma como siempre, de darles tranquilidad a los jóvenes. Hay que aprovechar poder jugar los clásicos. Hay que jugarlo con mucha pasión, con mucha entrega, dando lo mejor de sí. Hay que estar serenos. Sabemos que Central ha tenido una identidad de juego muy buena en estos últimos partidos. Se siente algo especial. La dimensión de los clásicos que he jugado es más grande. Pero este es especial por la ciudad, por los hinchas de Central. Me ha gustado cómo estamos jugando. No hay que hablar tanto, hay que dejarlo en claro adentro de la cancha. El momento en el que llegan. “Como grupo estamos muy bien, ahora llega el momento de jugar y hacerlo muy bien”. El festejo si convierte. “No pienso en eso. Eso llega solo. Hay que hacerlo y luego disfrutar. Si se da la oportunidad le agradeceré primero a Dios y luego a mis compañeros”. La carrera por jugar La disputa para quedarse con el lugar que dejó vacante Víctor Salazar, lesionado, y que tampoco podrá ocupar Cristian Villagra, suspendido, se reduce a cuatro candidatos: Renzo Alfani, Mauricio Martínez, Facundo Rizzi y Hernán Menosse tienen chances de ingresar en el once el domingo. La presencia del pibe Rizzi o la del uruguayo son las únicas que le permitiría al Canalla continuar con la zaga central conformada por Javier Pinola y José Leguizamón. Claro que el hecho de que el ex Nuremberg ya haya jugado como lateral por izquierda le da la posibilidad de que Montero se incline por alguno de los otros dos.

