Como había sucedido en el mercado de pases anterior, un equipo español hizo una oferta para adquirir el pase de Damián Musto. Y tal como había ocurrido en la primera ocasión, cuando el interesado era Alavés, Rosario Central rechazó la propuesta, que en este caso la elevó Granada.

Desde lo económico, las propuestas desestimadas eran similares, tanto para los de Arroyito, que las consideraron insuficientes, como para el casildense. De todos modos, hubo una gran diferencia entre las dos situaciones planteadas. Es que, ante la primera oferta, Musto había mostrado intenciones de emigrar. En cambio, en la última, el volante no dudó en su elección. “Decidí quedarme en Central porque comienza un ciclo nuevo y quiero estar dando una mano”, dijo el volante central del Canalla.

—¿Qué sensación te generó esto de que llegó una nueva oferta del exterior por tu pase y Central la rechazó?

—Estaba al tanto, y algo había hablado con la gente del club y con mi representante. Pero creo que es un momento donde se requiere la presencia acá. Es un nuevo comienzo después de un golpe duro como el que pasamos, no era fácil y uno quería estar. Hoy sinceramente tengo ganas de estar acá, por lo menos hasta mitad de año seguro. Hay que ponerle el máximo. Serán distintos objetivos, pero la idea de Central debe ser la de volver a ser protagonista, estar arriba. Y uno va a tratar de aportar lo máximo.

—Es una jugada fuerte la tuya porque tuviste otra chance de emigrar en el mercado pasado, y no sabés si en el futuro se presentará una nueva oportunidad…

—Cuando llegan propuestas de este tipo, uno siempre piensa eso. No me había pasado nunca tener dos propuestas importantes para mí en tan poco tiempo, pero también sé que hay muchas cuestiones. Lo de hace seis meses, en ese momento, me había entusiasmado más. Como dije en su momento, traté de expresar lo que creía mejor para mí y mi familia. Y terminé continuando acá. Hoy prefiero, o elijo, yo. Quiero quedarme y tratar de empezar esta nueva etapa, donde va a haber muchos chicos. Sabemos que es importante marcar el camino de cómo se vienen haciendo las cosas y no abandonarlo. Se vienen haciendo las cosas muy bien en estos años, y es un momento de quiebre en el que hay que comenzar muchas cosas. Así que trataremos de estar ahí para apuntalar a los más jóvenes.

—Hablaste de distintos objetivos a los que venían persiguiendo. ¿Ahora le apuntarán a la clasificación para alguna copa internacional?

—Por la posición que estamos ocupando hoy en día, vamos a ir partido a partido. Tenemos que apuntar al primer partido, ganarlo, y volver a acostumbrarnos a ganar, a sumar. Cuando falten cuatro o cinco fechas para el final, se verá en qué posición nos encontramos. Hoy en día, lo que se piensa es en tratar de hilvanar una serie de victorias consecutivas que nos permitan salir del lugar que estamos, que es lo principal.

LA VISIÓN DEL VOLANTE TRAS LA DERROTA ANTE PATRONATO

“Sabíamos que se iba a dar así, que nos íbamos a sentir un poco pesados por cómo se viene trabajando apuntándole a lo físico, pero dentro de todo hicimos un partido correcto”, señaló Musto sobre el desempeño del equipo en el primer amistoso de la pretemporada, en la derrota ante Patronato.

“Por ahí tuvimos mala fortuna en uno de los goles y después, al final, puede ser que sentimos un poquito el cansancio, pero se había hecho un partido correcto, buscando el funcionamiento y sabiendo que se fue un jugador determinante como era Giovani (Lo Celso)”, explicó el volante.

Y luego recalcó que “tenemos material y estamos trabajando para tratar de encontrar el funcionamiento con otros jugadores en esa posición o con un cambio de esquema; se está laburando y es parte de este proceso que arranca de nuevo”.

—¿Cómo se paró el equipo? ¿Cuál es la idea futbolística?

—La idea siempre pasa por tener un equipo corto y protagonista, eso no va cambiar. Estamos trabajando mucho en lo táctico para tratar de hacer bien los retrocesos, tratando de armar un equipo bastante ofensivo. Pero también, a la hora de perder la pelota, tomar posición. Tampoco hay grandes cambios desde lo futbolístico. Ahora, de a poquito, iremos agarrando más ritmo, entrando más en contacto con la pelota. Se viene trabajando en lo táctico.

—¿Le ves algo distintivo a este proceso que arranca?

—Cada entrenador tiene su sello, pero en este caso, se trata de dos entrenadores que tienen la idea de contar con un equipo protagonista, de salir a pelear todo lo que juega. Más allá de cada uno tener su forma y su sello, tanto el Chacho (Coudet) como Paolo (Montero) han sido ganadores como jugadores. Por lo tanto, siendo técnicos, lo tratan de transmitir de esa manera. Si bien tácticamente puede haber algunas diferencias, o diferentes variantes en el dibujo, la idea va a ser siempre la misma.