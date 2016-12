Ténembaum, técnico del campeón Gimnasia U15

Gustavo Ténembaum no puedo con su genio. El experimentado entrenador vive el básquet con la misma pasión de antaño, sufre y disfruta con su Gimnasia U15 de la misma manera en la que lo hizo a la hora de dirigir en la primera local o en los torneos provinciales y nacionales. El banco nunca lo podrá contener y la línea de ingreso al rectángulo será traspasada una y otra vez. Le dicen el Loco y no es casualidad. Cinco bypass lo corroboran. El tipo no escarmienta.

“No voy a cambiar ahora, son muchos años viviendo para el básquet y pensando en el básquet. Yo duermo muy poco y me dejo la tablita al lado de la cama, se me ocurren ideas para ejercicios de entrenamiento o sistemas y me levanto y las anoto”, relata Ténembaum, quien en este caluroso diciembre sigue entrenando con su grupo de Sub 15 y Sub 17, categorías que tendrá a cargo en Gimnasia en 2017: “Es una época en la que los chicos mejorar. Y como ellos están contentos y siguen viniendo, ganamos dos o tres semanas”.

Tenembaum dirigió a Provincial y Gimnasia con éxito y tuvo un extenso recorrido en la provincia, con último paso en Rivadavia de San Genaro. Ve con buenos ojos volver a probar en primera o en una categoría superior: “No voy a mentir, escucharía propuestas para dirigir primera porque uno vive por y para el básquet”.

El DT mensana tuvo un paso positivo por los seleccionados paraguayos y vivió un año ideal con Gimnasia en Sub 15. “Terminamos invictos, le ganamos a equipos muy buenos y se notó que el equipo estaba trabajado y comprometido. Es más, si no hubiéramos perdido a Lugarini (tuvo que jugar con la selección argentina) creo que clasificábamos al hexagonal final nacional”, explicó Ténembaum. El equipo de calle Laprida ganó sin derrotas el certamen local y se llevó el Provincial. Detallista, trabajador y todo un personaje, habría que anotar a Ténembaum como candidato a las selecciones menores de la ciudad.

Se vienen los cambios: los torneos inician en marzo. Pases, a definir

Por David Ferrara | @davidferrara35 | El Hincha

La Asociación Rosarina se reunió en las últimas horas con los delegados de las instituciones de B y C. Se fijaron fechas de inicio de torneos y se avanzó en propuestas para modificar el formato del libro de pases.

En principio ya hubo una reunión con las instituciones de la C y de la B, mientras que el martes sería la de la A. Marcelo Pícoli, presidente de la Rosarina le confirmó a El Hincha las novedades de cambio de fecha y aclaró que el tema pases quedó a resolución.

El tema de inicio de torneos se resolvió rápidamente y se decidió iniciar la primera semana de marzo. La A volvería al domingo. El día 3 de marzo será la B y dependiendo de la cantidad de equipos, el 2 sería la C (si son pocos podría comenzar después). Por ende, la A iniciará el primer domingo de marzo, salvo algún pedido de clubes en la reunión que pueda llevar a modificarlo.

En el tema pases la discusión fue más larga y según informó la Rosarina, todavía no está cerrada ninguna propuesta. En principio tomó auge la moción de que el libro de pases se abra también en el mercado local pero con restricciones (ya estaban pactados dos refuerzos de otras asociaciones o federaciones). Según esta propuesta, en el caso de querer fichar en el mercado local deberán ser de una categoría superior. Es decir que un equipo de la B puede fichar jugadores de A pero uno de A no puede hacerlo con el de la B. Está a resolución hasta hablar con la A y no es seguro que se apruebe. La otra salvedad sería que se pueden firmar a jugadores que lleven seis meses sin jugar, es decir que no registren actividad. Estos casos serán chequeados por la Rosarina. De esto se desprende que los equipos de A no podrán fichar en el ámbito local (al menos jugadores activos) y que los que lo hicieron para Federativo quizás no puedan usarlos en estos 6 meses de Rosarina.

Por ejemplo: en Temperley Ludolini (viene de Caova) no podría jugar y Giachetti (desde Carcarañá) sí podría. Mientras que Atalaya no podría usar a Federico Pérez, ya que proviene de la B.

Otro tema que se modifica, en un cambio tan lógico como acertado es el de los playoffs. La B conocerá a su campeón y primer ascenso apenas termine la fase regular y lógicamente será el primero en la sumatoria de puntos. Pero luego se dirimirá el segundo ascenso en playoffs del 2 al 5, semis y final al mejor de tres. Se mantendrán los cuatro descensos pactados. La C tendría un formato similar, aunque se deben confirmar qué equipos jugarán para tener más datos.

En las próximas horas se le podrá dar un marco definitivo a las modificaciones.

Gimnasia, al Carnaval

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó en un partidazo a Bahía Basket por 110 a 106 en tiempo extra y clasificó para disputar el Súper 4 Carnaval de la Liga Nacional A, que se disputará en Corrientes en enero.

Leonel Schattmann tuvo una noche fantástica con 41 puntos en el Socios Fundadores, mientras que Juan Manuel Rivero lo ayudó al anotar 27 puntos. En el perdedor, que no contó con Lucio Redivo, convirtió 33 tantos Máximo Fjellerup.

Entonces, con la clasificación de Gimnasia ya se diagramó el certamen de mitad de temporada, en el que San Martín de Corrientes será el anfitrión y que también tendrá a San Lorenzo y a Estudiantes de Concordia ya habían ganado su boleto al mini certamen. Gimnasia es además el campeón vigente del torneo tras el título obtenido en Obras en 2015.

La cita será el 6 y 7 de enero en el Gigante Rojinegro, el viernes con el cruce de semis entre San Lorenzo y Estudiantes desde las 20 y luego con el duelo entre San Martín y Gimnasia a las 22. El sábado 7 será la final a las 21.

El campeón logrará la clasificación para jugar la Liga Sudamericana 2017.

El tablero

NBA. San Antonio Spurs perdió 106 a 101 ante Los Ángeles Clippers. No jugaron ni Emanuel Ginóbili (tiene descanso) ni Nicolás Laprovíttola. Mientras, Luis Scola anotó 2 puntos en la derrota de Brooklyn ante Golden State Warriors 117 a 101. Además. Miami realizó la ceremonia de retiro de la camiseta 32 de Shaquille O’Neal.

Viaja Vaulet. Juan Pablo Vaulet viajará el lunes a Estados Unidos para entrenar durante una semana con los Nets, dueños de sus derechos deportivos para la NBA.

México. Fuerza Regia logró su 22ª victoria consecutiva en la Liga Profesional de México al ganarle nuevamente a Correcaminos Victoria por 89 a 61. En el equipo de Monterrey, que lidera el certamen ampliamente, hizo 6 puntos en 17 minutos en cancha Cristian Cortés.

España. Se completó la fecha 14 de la Liga Leb Plata de España con la derrota del Zornotza de Juan Orellano (no anotó) ante Alcazar 64 a 58.