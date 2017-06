Temperley venció a Regatas y mantuvo la categoría

Temperley derrotó a Regatas como visitante por 88 a 69 y se aseguró la plaza en la división A1 del básquet rosarino. El elenco de Marcelo Roig ganó en uno de los duelos pendientes de la fecha 17 y de esta manera tiene lugar seguro en la Superliga local que se iniciará en septiembre.

Por su parte, Unión y Progreso perdió la categoría al caer ante Atalaya por 87 a 66. De esta manera, el Azul depende de sí mismo para jugar el cuadrangular final. Como El Tala le ganó a Sportsmen 76 a 62, ahora Echesortu, Caova y el Verde tienen 28, Atalaya 27, El Tala, Puerto San Martín y Talleres de Villa Gobernador Gálvez 26.

La última fecha comenzará esta noche con Unión ante Caova y el resto está programado para el lunes (era el domingo pero se pasó) con Talleres vs. Sportsmen, Echesortu vs. Atalaya, Temperley vs. Puerto y El Tala vs. Regatas.

La idea de la Asociación Rosarina es comenzar el cuadrangular final la semana próxima, por lo que quizás entre miércoles y viernes se abra la acción, una resolución que se tomaba anoche en la reunión de los directivos. El escenario será neutral y todas las miradas apuntan a Sportivo América.

Primera B

Por su parte, en la B se disputará esta noche la última fecha de la fase regular en la que Sportivo América recibirá a Tiro Suizo en busca de finalizar invicto su temporada. ¿Será la despedida de John Thomas del Verde? Por lo pronto dicen que prometió show con volcadas para este viernes. Enfrente estará Tiro Suizo, un rival de cuidado.

Del 2º al 9º jugarán playoffs para clasificar al cuadrangular final en busca del segundo ascenso, por lo que los duelos serán importantes: Talleres vs. Unión de Arroyo Seco, Calzada vs. Central, Universitario vs. Newell’s, Maciel vs. Red Star y Libertad vs. Sportivo Federal.

Primera C

Mientras tanto, en el certamnen de primera C ya están definidos los equipos que tomaran parte del cuadrangular final por el segundo ascenso a la B. Ellos serán Garibaldi de Fray Luis Beltrán (sería el organizador), Pagani Alumni de Granadero Baigorria y Edison.

Pedido de reunión

Un grupo de clubes de la A1 (sería la totalidad) le pedirá a la Asociación Rosarina una reunión a realizarse en las próximas horas en la cual desean tocar varios temas, tendientes a mejorar la comunicación con las instituciones y a la información que se brinda de los torneos. Ya individualmente algunos habían hecho llegar su malestar y esperan que esta reunión aporte soluciones. El tema pases y formato de los campeonatos son algunos de los pormenores que desean estén en la charla.

Los 12 de Rosario

Gonzalo Pastorino cumplió con su promesa y dio a conocer a los 12 jugadores que representarán a la Asociación Rosarina en el Provincial de Mayores que se disputará en Santa Fe del 7 al 9 de julio.

El entrenador contará con Rodrigo Gallegos (Norte de Armstrong), Juan Manuel Rossi (Unión y Progreso), Joaquín Ríos (El Tala), Guido Mariani (Parque Sur de Concepción del Uruguay), Matías Aristu (Comunicaciones de Mercedes), Pablo Fernández (Hindú de Resistencia), Gonzalo Caviasso (Sportsmen), Rodrigo Sánchez (Estudiantes de Olavarría), Omar Cantón (Unión Atlética de Uruguay), Pablo Maggi (Caova), Pablo Mécoli (El Tala) y José Lacorazza (Unión y Progreso).