Tecnópolis Federal arrancó en Santa Fe y Paraná con polémica por encuesta a los asistentes

La difusión de una encuesta llevada adelante con asistentes a la feria Tecnópolis en las ciudades de Santa Fe y Paraná generó reacciones en las redes sociales. Es que una de las preguntas a los alumnos que concurren a la muestra, en formato múltiple choice, es si saben quién es el organizador y entre las opciones aparece el presidente, Mauricio Macri. Otra pregunta inquiere al entrevistado sobre cuál es su evaluación sobre la gestión del primer mandatario. En las redes sociales se viralizaron comentarios con críticas y pronto la cuestión llegó a los medios. En C5N se hicieron eco bajo el título: “Polémicas preguntas a menores de edad”. Acompañado por la leyenda: “Insólito cuestionario en Tecnópolis Federal”. En las redes, el usuario @adiospipino afirmó: “En Tecnópolis les preguntan esto a los chicos. Me mato. También les preguntan si Tecnópolis lo organiza Macri. Dan múltiple Choice”. En Tecnópolis les preguntan esto a los chicos. Me mato. También les preguntan si Tecnópolis lo organiza Macri. Dan múltiple choice. pic.twitter.com/cwXJzTuygc — “Tengo un TXT” (@adiospipino) 10 de junio de 2017 #MacriImputado Este gran hermano ( x Tecnópolis el cuestionario a los chicos)Ya supera a Onganía y casi empata con Videla!! — Tresbanderas (@Milly427) 10 de junio de 2017 Si bien en principio fue una versión que corrió por las redes sociales, la emisora de la capital provincial Aire de Santa Fe chequeó la información con un video en el que se puede escuchar a una encuestadora y un encuestado. “¿Cómo evalúa la gestión de Mauricio Macri?” es una de las preguntas del cuestionario, que incluiría otra para el debate: “¿Sabe quién organiza Tecnópolis?” y ofrece como opciones “gobierno nacional”, “gobierno provincial”, “Mauricio Macri”, “Ministerio”, “Otro”, “No sabe”. Otras de las inquisiciones son más generales, como “¿Cómo califica su experiencia en Tecnópolis Federal?”, ”¿ Cómo se enteró de Tecnópolis Federal?”, “¿Qué cambiaría para las próximas ediciones?”.

: Trying to get property of non-object inon line