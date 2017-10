Talleres estiró su ventaja en la cima

Talleres de Villa Gobernador Gálvez estiró a dos puntos su ventaja en la cima de la tabla de la Superliga tras ganarle a Náutico como visitante por 71 a 60 con 25 puntos del pibe Julián Eydallín, en el marco de la fecha 12 de la fase clasificatoria.

Los Rosarinos Estudiantil sigue como escolta pese a perder en Puerto San Martín por 82 a 79, aunque luego se anotan cinco elencos en el tercer escalón de la tabla.

El Tala ganó un partido clave frente a Atalaya como visitante por 83 a 79 con 23 puntos de Joaquín Ríos y Temperley se impuso a Echesortu 87 a 80 con 24 puntos de Julián Mateini. Por último, Caova le ganó a Sportsmen por 87 a 82.

Mientras, en la A2, Gimnasia venció 93 a 84 a Atlantic y quedó a tres puntos de Sportivo América con cuatro duelos por jugar. El que no pudo seguir el tren de los de arriba fue Alumni de Casilda, que perdió 73 a 64 frente a Unión y Progreso.

Además, Provincial se impuso a Ciclón por 67 a 55 y Tiro Suizo le ganó el clásico a Saladillo 62 a 58 para poner la permanencia más caliente que nunca.

Por su parte, en el certamen local de primera B, Newell’s le ganó a Unión de Arroyo Seco por 72 a 70 por la fecha 16 y es uno de los líderes del certamen junto a Garibaldi con 16 puntos, pero la Lepra tiene dos encuentros pendientes, lo que le da una buena proyección de cara a futuro.

Esta noche se jugará la jornada 17 completa con Talleres de Arroyo Seco vs. Ben Hur, Sportivo Federal vs. Calzada, Red Star de San Lorenzo vs. Garibaldi de Fray Luis Beltrán, Unión de Arroyo Seco vs. Universitario, Atlético Fisherton vs. Rosario Central y Newell’s vs. Libertad.

Por su parte, en primera C, hoy jugarán por la fecha 14 Belgrano vs. Sionista, Asac vs. Edison, Atlanta vs. Velocidad (cancha de Calzada) y San Telmo vs. Maciel.